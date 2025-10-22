Las familias, el público objetivo de hoteleros y gastronómicos para la temporada en Mar del Plata

Hernán Szkrohal, presidente de la Aehg, aseguró a Mi8 que están trabajando junto a otras cámaras para «no solo atraer a los jóvenes y la nocturnidad»

Con la mirada puesta en la temporada estival, Mar del Plata se alista para recibir a todos aquellos turistas que elegirán la ciudad como su destino de verano.

Hernán Szkrohal, presidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica (Aehg), palpitó en diálogo con Mi8 sus expectativas y desafíos de cara a los próximos meses, con especial énfasis en atraer al público familiar.

En esa línea, ratificó que la gran apuesta de la ciudad para este verano es atraer al público familiar: «Estamos trabajando en campañas para atraer no solo a los jóvenes y la nocturnidad, sino también a las familias, con diferentes actividades y propuestas que incluyan a todos los grupos».

Además, destacó la diversidad de opciones disponibles en cuanto a gastronomía y alojamiento, con una oferta que va desde hoteles de 2 hasta 5 estrellas, lo que permite «llegar a un público más amplio», independientemente de su presupuesto. «En este caso hay que redoblar esfuerzos y no solo apuntar a un nicho de público en particular”, destacó.

El referente de la Aehg sostuvo a este medio que, a pesar de los desafíos económicos y las incertidumbres que genera la política cambiaria y la incertidumbre electoral, las expectativas para este verano siguen siendo positivas. «Mantenemos expectativas similares al año pasado: un buen enero y trabajar mucho en estos meses con promoción para la ciudad para que no decaiga, ya que el año pasado no tuvimos carnaval en febrero».

«Sabemos de las dificultades que hay respecto al consumo, mantenemos la vanguardia como capital turística a nivel nacional. Trabajamos con otras cámaras para hacer promoción y difusión para ser competitivos en relación producto y precio», agregó Skzrohal.

El presidente de la AEHG también señaló que, si bien la ocupación hotelera durante el fin de semana de octubre fue inferior a la del año anterior, hubo señales que permiten mantener las expectativas para el verano. «No fue súper, pero dejó alguna señal de que podemos tener expectativas positivas para la temporada», aseguró en relación al fin de semana que suele ser una referencia para el verano.

Uno de los objetivos principales para la Aehg, indicó, es lograr que el promedio de estadía aumente, ya que durante la temporada de verano los turistas suelen permanecer de 3 a 4 días, mientras que en el resto del año se reduce a 2.

