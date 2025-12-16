Las importaciones ponen en jaque a la industria textil de Mar del Plata: «Hay gente suspendida y un parate monumental»

Desde la Cámara Textil sostuvieron que la competencia desleal con plataformas como Shein o Temu ha provocado una baja considerable en la producción, con fábricas que están al borde del cierre. Acción Marplatense convocó a una audiencia pública.

El sector textil de Mar del Plata vive un complejo presente debido a la «competencia desleal» con productos importados y muchas fábricas están considerando un cierre, con despidos y suspensiones incluidas, por lo que el bloque de concejales de Acción Marplatense (AM) convocó a una audiencia pública para debatir esta problemática.

El concejal Horacio Taccone manifestó a Canal 8 que hay una «apertura salvaje» de los productos importados, a través de plataformas de compras de origen chino como Temu o Shein, que «genera una competencia desleal para la industria textil en Mar del Plata». «Hay productos importados que se elaboran subsidiados por el gobierno chino, con condiciones laborales muy diferentes a las de acá, y que vienen en un flete pagado por el gobierno chino», expresó.

«Frente a todo esto, pretendemos que el fabricante textil marplatense compita. Cierran empresas, fábricas, suspenden personal y se vende cada día menos en los comercios. Hay que poner en evidencia esta realidad y por eso hacemos esta audiencia pública«, indicó el concejal de AM, quien convocó a esta reunión en el Concejo Deliberante.

Ante esta iniciativa, el presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, Guillermo Fasano, coincidió con Taccone y aseguró que es un momento «muy complicado» para la industria del pulóver. «Estamos celebrando que se nos escuche, celebramos la iniciativa de AM y le vamos a pedir al resto de los bloques que podamos alzar la voz y explicar las causas y consecuencias. Tenemos que analizar seriamente por qué ocurre todo esto y no hay mejor idea que una audiencia pública para explicarlo», declaró a Canal 8.

En la actualidad, hay una fuerte disminución de la producción en Mar del Plata, cuando diciembre es el mes con mayor nivel de trabajo porque se está preparando la producción para el próximo invierno. Existen casos en los que hay una sola máquina en funcionamiento, y en un solo turno. «Hay gente suspendida y un parate monumental desde mitad de año, cuando se abrió el cepo cambiario», añadió.

«No se vende, no hay pedidos por mayor y es un problema que se debería atender con la seriedad que esto requiere. Hay despidos y hay gente que piensa en cerrar fábricas. En Mar del Plata, las fábricas que funcionan son absolutamente sólidas y con un respaldo muy grande, y hay otras que no y empezaron a pensar en el cierre», relató, y puso como ejemplo una reconocida marca de sweaters que, de sus 350 trabajadores, suspendió a 170 hasta fines de marzo.

Productos textiles.

Fassano anticipó que hay tres factores que provocan la crisis del sector: en principio, un modelo anterior de «hiperprotección», en el que «se tapaban las ineficiencias». Luego se pasó a «un modelo de apertura irrestricta que es sumamente complicado si no se modifican esas ineficiencias que había ocultas». «Nosotros decimos que hay que abrir la economía, pero analicemos antes cuáles son las razones por las cuales no somos competitivos y sí somos caros», dijo.

«A esas ineficiencias se le sumó la irresponsabilidad de querer combatir la inflación bajando los impuestos a los productos importados. Nosotros creemos que este Gobierno asumió para bajar impuestos, pero lo que nunca imaginamos es que era para bajarles impuestos a los chinos sobre la base de esas dos plataformas, que ingresan pagando solo el 20% de impuestos cuando tenemos una cadena de costos trubutarios que llegan a la mitad de nuestro producto final», reclamó.

En cuanto a la producción textil de Mar del Plata, Fasano manifestó que las empresas locales son «hipercompetitivas en la fabricación, en el diseño y en la calidad», pero que no pueden competir en lo que refiere al pago de impuestos.

De todas formas, observó que empieza a haber «cierto desencanto» con plataformas como Temu y Shein, ya que se dan cuenta que esas vestimentas baratas «no tienen nada que ver con la calidad de lo que se produce en Mar del Plata».

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios