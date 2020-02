Las «lanchitas amarillas» llevan 10 días sin trabajar

A los trabajadores les reclamana el doble de medidas de seguridad, pero argumentan que no entran dos balsas en sus buques. Son aproximadamente 100 los afectados. «Lo único que queremos es ir a trabajar», afirmaron.

Los trabajadores de las lanchitas amarillas se encuentran sin poder trabajar hace 10 días ante las nuevas medidas de seguridad que les reclaman, las cuales no pueden afrontar «por falta de espacio». Por este motivo, realizaron una protesta en la banquina de los pescadores.

«Nos están exigiendo otra balsa, que una ya tenemos. El equipo de seguridad lo tenemos, no nos pueden pedir el doble por las dudas. Nos piden medidas para barcos de mayor envergadura, que van 150 millas de la costa, se quedan una semana, somos lanchitas que vamos y venimos en el día, con un alejamiento de 15 millas», afirmó Vicente Galeano, uno de los trabajadores en diálogo con CNN Radio Mar del Plata.

En este sentido, destacó que no pueden «seguir parados» porque ya «perdieron el mes pasado». «En este país piden trabajo, nosotros queremos trabajar y no nos dejan. Lo único que queremos es ir a trabajar», aseveró.

«Nos pidieron todo lo que no tenemos. Lo único que no queremos poner es la segunda balsa, porque no tenemos espacio. Con este criterio van a pedir todo el doble de seguridad. Ellos están enterados, la Municipalidad está enterada. Estamos esperando, pero el tiempo pasa y nosotros estamos parados acá», concluyó el trabajador.

Fuente: elmarplatense.com

Comentarios

comentarios