Las personas con discapacidad pueden validar la tarjeta SUBE en cualquier terminal de autoservicio

Están ubicadas en distintos puntos del Partido. También puede hacerse a través de la aplicación para teléfonos celulares o en el validador a bordo de los colectivos. El listado de las terminales se puede consultar en www.mardelplata.gob.ar/discapacidad/terminalessube

El Municipio de General Pueyrredon recuerda que las tarjetas SUBE se pueden validar en cualquier Terminal de autoservicio para mantener en 2026 el beneficio que aplica al transporte público de las personas con discapacidad.

En este sentido, es preciso aclarar que no es necesario que se acerquen a la terminal ubicada en la calle Pescadores 456, donde funciona la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad específicamente, sino que pueden hacerlo en cualquiera de los 40 dispositivos distribuidos en diversas zonas de todo el partido.

Así, se requiere que las personas usuarias que utilicen la tarjeta física y cuentan con descuentos locales simplemente apoyen la tarjeta en el dispositivo hasta que el equipo indique que lo retire.

Muchos de estos equipos están ubicados en edificios municipales, como las delegaciones de Batán, Santa Isabel y Puerto, los polideportivos Las Heras, Colinas de Peralta Ramos y Libertad; y los Centros de Atención Primaria de la Salud, como el de Newbery, ubicado en Moreno 9375; el CAPS N°1 de Salta 2300 y el N°2 de 12 de octubre 4425.

También se encuentran disponibles los dispositivos del Palacio Municipal y la Estación Ferroautomotora, como puntos de gran confluencia, así como en la Secretaría de Desarrollo Social en Bronzini 1147, y el Ente Municipal de Turismo y Cultura, tanto en Boulevard Patricio Peralta Ramos 2170 como en Belgrano 2740, entre otros.

Pero además, se puede descargar la aplicación SUBE en celulares que cuenten con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC. En este caso, es necesario ingresar a la APP, seleccionar la opción “Acreditá y consultá saldo”, luego “Ver Saldo” y apoyar la tarjeta en la parte de atrás del celular hasta que muestre el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”.

Finalmente, el validador a bordo del colectivo también está habilitado. Para utilizarlo se debe indicar al chofer que el usuario tiene una actualización pendiente en la SUBE, para luego, acercar la tarjeta al validador, ubicado en el mismo punto en el que se paga el boleto. No se debe retirar la tarjeta hasta que la pantalla indique que la validación se ejecutó correctamente.

Cabe recordar que esta actualización responde a un requerimiento técnico propio del sistema SUBE a nivel nacional y es indispensable llevarlo a cabo para que las personas con discapacidad accedan sin inconvenientes a los descuentos correspondientes.

Se puede consultar el listado de Terminales Automáticas SUBE de todo el distrito de General Pueyrredon en www.mardelplata.gob.ar/discapacidad/terminalessube

Comentarios

comentarios