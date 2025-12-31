Las reservas para cenas de fin de año «superan a las de navidad» y la ocupación hotelera ronda el 75%

Lo confirmaron desde la Aehg a Mi8. Además, señalaron que para la primera semana de enero se estima un 75% de reservas hoteleras.

Muchas familias marplatenses y turistas eligen los restaurantes de la ciudad paraalzar las copas, brindar y celebrar el cierre del 2025.

Y la escena, lejos de ser una suposición, es un dato: desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata -Aehg- aseguraron que, sin números oficiales, las cenas de fin de año para este31 de diciembre contarán con reservas «muy por encima de navidad».

Por otra parte, en cuanto a la ocupación hotelera, Hernán Szkrohal sostuvo que hay «mucha reserva confirmada» entre el martes y el miércoles, llegando a un 75% de reservas. Se trata de un número -según dijo- que «va a seguir subiendo», dado que desde este miércoles hasta el domingo «se va a acoplar y se va a seguir sumando turismo» a la ciudad.

En esa misma línea, Szkrohal deslizó que, luego del pico de fin de año, la ocupación durante la primera semana de enero ya tiene entre un 60 y 65% de seguridad.

«Se está moviendo. Hay mucha consulta y mucha concreción días antes y sobre la hora. Esto está muy ayudado por la ola de calor. Esperamos un buen nivel de trabajo con la gastronomía durante el día y la tarde en la línea costera. Esperamos un buen nivel de trabajo. El consumo va a estar dentro de cierta moderación, pero que elijan Mar del Plata a nivel nacional ratifica la vigencia de la ciudad con respecto a otros destinos», concluyó el referente.

