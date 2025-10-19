Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5%: los rubros que más cayeron

Se trata del cuarto año consecutivo con derrumbe de ventas en esta fecha. El ticket promedio se ubicó en los $37.124. “El resultado refleja una pérdida general de poder adquisitivo», aseguraron desde CAME.

Las ventas en los comercios minoristas pymes durante el Día de la Madre mostraron una caída del 3,5% frente al mismo período del año anterior, medidas a precios constantes. El dato fue dado a conocer este domingo por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Se trata del cuarto desplome interanual consecutivo, asociado al deterioro del poder de compra de los hogares y una fecha que, en la actualidad, no impulsa de manera significativa el consumo minorista. En ese contexto, el ticket promedio alcanzó los $37.124, lo que representa una suba nominal del 9,8% frente a los $33.819 registrados en 2024.

Sin embargo, al ajustar por inflación, la variación real es negativa en el 16,7%, lo que indica que las familias destinaron menos dinero que el año pasado para celebrar esta fecha.

“A pesar de que el 83,5% de los comercios aplicó descuentos, promociones y cuotas sin interés, las ventas no lograron repuntar en términos reales”, indicó la CAME en un comunicado. “La amplia adopción de estrategias comerciales -como reintegros bancarios, ofertas cruzadas y financiación extendida- permitió sostener el movimiento en algunos rubros, pero sin traducirse en un aumento del consumo efectivo”, agregó.

“El resultado refleja una pérdida general de poder adquisitivo y un contexto en el que el gasto de los hogares continúa condicionado por la restricción del ingreso real. Los comercios buscaron atraer demanda a través de precios promocionales, pero el público priorizó productos de menor valor y compras más planificadas”, detalló la entidad.

El 41,7% de los comercios señaló que las ventas se ubicaron en niveles similares a los esperados, mientras que un 35% registró resultados inferiores y cerca del 23% logró superar sus previsiones.

Día de la Madre: el desempeño de cada sector

De los seis rubros relevados, cinco registraron caídas interanuales en sus ventas. La mayor retracción ocurrió en Librería, donde se retrajeron el 6,3% frente al año pasado. El único que creció fue Electrodomésticos, artefactos del hogar y equipos de audio y video (+0,6% anual).

–Calzado y marroquinería: presentó una caída interanual de facturación del 1,9%, una de las menores bajas del conjunto, mostrando cierta estabilidad dentro de un contexto general de retracción del consumo.

-Cosméticos y perfumería: registró una caída interanual real del 5,6%, consolidando una tendencia descendente que ya se había observado el año pasado.

-Electrodomésticos, artefactos de hogar y equipos de audio y video: presentó en 2025 una suba interanual real del 0,6%, convirtiéndose en el único sector con desempeño positivo frente al año anterior.

-Equipos periféricos, accesorios y celulares: registró en 2025 una caída interanual del 3,2%, lo que representa una desaceleración respecto del descenso de 2024, cuando las ventas habían retrocedido 15,6%.

-Indumentaria: el rubro Indumentaria tuvo una caída interanual real del 3,3%, ubicándose levemente por debajo del promedio general del comercio minorista.

-Librería: este desempeño fue el más débil entre los seis sectores relevados, con una caída real del 6,3% interanual. La fecha tuvo un impacto acotado, ya que el público optó por regalos de bajo valor y postergó consumos más altos.

Fuente: Diario Popular

Comentarios

comentarios