Laureano Rosa ganó el Medio Maratón de Mar del Plata

Los 21K del NB Series se corrieron el domingo a la mañana con 12 mil cupos agotados, con un gran marco de público en un día soleado. Florencia Borelli fue la más rápida entre las mujeres. Los resultados totales se pueden cotejar en el link: www.atresult.com/evento/989

Con la novedad del retorno a Playa Grande como punto de partida y de llegada, el Medio Maratón de Mar del Plata se desarrolló este domingo, con la presencia de 12 mil atletas inscriptos y un destacado marco de público que acompañó durante todo el recorrido.

Laureano Rosa, corredor oriundo de Mercedes y actual campeón argentino de Medio Maratón, se quedó este domingo con el primer puesto en la clasificación general de los 21K de Mar del Plata (con un tiempo de 1h 05m 31s). Detrás suyo arribó Bruno Álvarez (1h 08m 08s) y Leonardo Guerrero, quien completó el podio (1h 10m 22s).

Por su parte, luego de 4 años, la marplatense y atleta olímpica Florencia Borelli volvió a correr el Medio Maratón de la ciudad y se quedó con el primer puesto entre las mujeres con un registro de 1h 19m 26s. El segundo lugar en la rama femenina de los 21K fue para Sofía Luna, a sólo 28 segundos de la punta, mientras que la tercera posición fue para Anahí Castaño con 1h 22m 43s.

Además de la prueba principal de 21K, como todos los años se disputaron las pruebas alternativas de 10K y 5K. En los 10 kilómetros masculinos la victoria fue para Ulises Sanguinetti con un registro de 32m 30s, seguido por Mauro Tarrabe y Tomás González.

Entre las damas, la prueba de los 10K quedó para la marplatense campeona sudamericana de 1.500 metros, Micaela Levaggi, con un tiempo total de 35m 34s, seguida por María Luz Rosat y Julia Lana.

Las personas interesadas pueden cotejar la totalidad de los resultados en este link: www.atresult.com/evento/989 .

