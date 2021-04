Legisladores, intendentes y concejales bonaerenses apoyaron medidas contra coronavirus

Legisladores, intendentes y concejales bonaerenses del Frente de Todos expresaron hoy su apoyo a las medidas dispuestas por el Gobierno nacional para las próximas dos semanas, para «disminuir el crecimiento de los contagios» y ganar tiempo para «seguir vacunando» ante la segunda ola de coronavirus, que «amenaza con saturar la capacidad del sistema sanitario».

«Son dos semanas que exigen un esfuerzo colectivo», dijeron en una solicitada publicada hoy en medios gráficos bonaerenses, 110 legisladores nacionales y provinciales, y más de 70 intendentes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior bonaerense, quienes afirmaron que la segunda ola «avanza a una velocidad alarmante y amenaza con saturar la capacidad del sistema sanitario».

En ese marco, los firmantes manifestaron que la situación epidemiológica obliga a tomar medidas para «salvar la vida de la mayor cantidad posible de argentinos y argentinas» y afirmaron que se necesita «disminuir el crecimiento de los contagios y ganar tiempo para seguir vacunando, vacunando y vacunando».

Además afirmaron que a pesar de atravesar un contexto donde donde los países más ricos acaparan la producción de vacunas, Argentina «continua la mayor campaña de vacunación de la historia» para estar entre los 25 países que más vacunas llevan aplicadas en el mundo.

«Toda América Latina enfrenta por estos días el crecimiento de la segunda ola y la difusión de nuevas variantes del virus, generando restricciones a la circulación de las personas por parte de nuestros gobiernos hermanos, para poder cuidar la salud de su gente» por lo que remarcaron que «resulta llamativo» que quienes viven hablando de «insertar» a la Argentina en el mundo, «omitan e ignoren el desastre que ocurre en Brasil».

Sobre este punto plantearon que «quienes condujeron al país al mayor endeudamiento de su historia, tarifas fuera de cualquier realidad, e incluso le explotaron escuelas sin que ninguna pandemia existiera, hoy piensen que la patente de corso que le proporcionan los grandes medios porteños puede hacer olvidar lo que hicieron cuando gobernaron».

Aseveraron que «las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández para las próximas dos semanas en el Área Metropolitana de Buenos Aires buscan afectar lo menos posible al trabajo y la producción mientras se cumplen las restricciones que sean necesarias para frenar la expansión del virus».

Asimismo señalaron que «se trata de suspender, por un período acotado de tiempo la educación presencial, las actividades deportivas y recreativas, además de una ampliación de la restricción de circulación nocturna desde las 20 horas».

«Son dos semanas que exigen un esfuerzo colectivo en el AMBA, que también permitirá descomprimir la sobreexigencia que está sufriendo el sistema sanitario y los trabajadores y trabajadoras de la salud, a quienes debemos preservar por ser en definitiva los principales protagonistas de esta pelea que estamos dando hace más de un año», remarcaron.

En tanto, sostuvieron que «mientras mejor lo cumplamos como sociedad, más rápido podrán relajarse estas medidas» en tanto, destacaron que «además son acompañadas por un esfuerzo económico por parte del gobierno nacional, para atender a los sectores más afectados».

Los firmantes, aseveraron que «todos queremos un país con las escuelas, los comercios y los restaurantes llenos» e indicaron que «las restricciones frente al avance del coronavirus no son medidas que nadie desee: son medidas inexorables para quien priorice la salud de su pueblo. Un pueblo que se contagia y se enferma, no produce».

«No es el momento de difundir falacias ni profundizar la angustia de los argentinos y las argentinas. No es el momento para cálculos y postureos», subrayaron.…

Solicitada:

La segunda ola de COVID-19 avanza a velocidad alarmante, amenaza con

saturar la capacidad del sistema sanitario y obliga a tomar medidas para

salvar la vida de la mayor cantidad posible de argentinos y argentinas.

Mientras tanto, continúa la mayor campaña de vacunación de la historia,

en un contexto en que los países más ricos acaparan la producción de

vacunas y en que la Argentina, con todas las dificultades, tiene la suerte de

estar entre los 25 países que más vacunas llevan aplicadas en el mundo.

Necesitamos disminuir el crecimiento de los contagios y ganar tiempo

para seguir vacunando, vacunando y vacunando. La experiencia en el

mundo ha demostrado que no hay herramienta más eficaz que las medidas de cuidado, individual ante todo, y social cuando este no alcanza.

Toda América Latina enfrenta por estos días el crecimiento de la segunda

ola y la difusión de nuevas variantes del virus, generando restricciones a la

circulación de las personas por parte de nuestros gobiernos hermanos,

para poder cuidar la salud de su gente.

En este contexto, resulta llamativo que quienes viven hablando de «insertar» a la Argentina en el mundo, omitan e ignoren el desastre que ocurre en

Brasil. Quienes condujeron al país al mayor endeudamiento de su historia,

tarifas fuera de cualquier realidad, e incluso le explotaron escuelas sin que

ninguna pandemia existiera, hoy piensen que la patente de corso que le

proporcionan los grandes medios porteños puede hacer olvidar lo que

hicieron cuando gobernaron. Un verdadero desastre, que los condujo a

una derrota electoral, a pesar de estigmatizar con el poder mediático,

perseguir con el poder judicial, usar las fuerzas de seguridad para hacer

inteligencia sobre todo aquello que los criticara, incluso dentro de su

propia fuerza política y finalmente, reducir la calidad de vida de la mayoría

de los ciudadanos y ciudadanas, para que el poder económico desvalijara

el país, y ahora algunos de ellos nos den clases desde Punta del Este

pagando impuestos en Uruguay de la riqueza obtenida a costa del hambre

y exclusión durante la gestión de Mauricio Macri.

Concejales:

Campana: Rubén Romano, Oscar Trujillo, Marco

Coleta, Georgina López, Stella Giroldi, Romina

Carrizo, José Insausti, María Soledad Calle

San Isidro: Marcos Cianni, Lucía Claramunt,

Soledad Durand, Gastón Fernández, Milena

Lamonega, Celia Sarmiento

San Miguel: Marcela Viguera, Cármen Pérez,

Pablo Walker, Luz Alvez, Bruno Baschetti,

Cristián Mayal, Teresita Navarro, Franco La

Porta, Manuel Castro

Suipacha: José Augusto Etcheverry, Miguel

Hassoun, María Belén Morales, Juan Antonio

Delfino, Zulema Beatriz Lemos, Juan Antonio

Insúa

Tres de Febrero: Máximo Rodriguez, Ana Luz

Balor, Facundo Lococo, Lis Díaz, Julia

Chaves, Diego Achilli, Cristina Heredia, Hugo

Sebastián Curto, Andrés Espínola, María del

Carmen Vidal

Vicente López: Fabián Ruiz, Marcela

Cortiellas Córdoba, Julio Ceresa, Laura

Braiza, Joaquín Noya, Malena Cholakian,

Sofia Vannelli

Pergamino: Leticia Conti, Alvaro Reynoso,

Laura Clark, Guillermo Aiello, Macarena

García, Silvia Viera, María de los Ángeles

Conti, Héctor Cattaneo

San Pedro: Martin Baraybar, Soledad llull,

Juan Cruz González, Tamara Vlaeminck,

Gastón Casco, Florencia Sánchez

Capitán Sarmiento: Mariana Vazquez Acatto,

Carlos Mas,Carlos Tambornini, Debora

Fridmann, Jose Lipschitz

Arrecifes: María Cayetana Picoy Alcobe,

Roxana Valdatta, Daniel Bolinaga, Flavio De

Sciullo, Jorge Eterovich

San Antonio: Leonardo Sorchilli, María Marta

Papaleo, Luján Demergazo, Leonardo Fronti,

Ana Laura Fuentes, Ramiro Ramallo

San Nicolás: Germán Tito Jaime, Muriel

Engelbretch, Jesús Gómez, Luciano Pastochi,

Florencia Vázquez, Jose Corral, Paola Enrico,

Maximiliano Cabaleyro, Bibiana Giglio

Rojas: Miguel Quintana, Corina Cuitiño,

Sandra Sartelli, Ricardo Rivolta, Claudio Trotta

Ramallo: Cristian Mansilla, Leandro Torri,

Silvia di Bacco, Oscar Mancini, Daniela

Mesias, Noelia cejas, María Ricciardeli

Lanús: Marcela Barberio, Mayra Benitez

Daporta, Natalia Gradaschi, Mariano García,

Daniel Dragoni, Diego Martirian

Diputados Provinciales:

Abarca Walter José, Alonso Soledad Antonia,

Arata María Valeria, Bertino Fabiana Beatriz,

Bevilacqua Maria Fernanda, Conocchiari

Alberto Rubén, Cubría Patricia, D onofrio Jorge

Alberto, De Jesús Juan Pablo, Di Cesare

German, Di Palma Marcos, Díaz Fernanda,

Escudero Guillermo Martín, Eslaiman Héctor

Rubén, Faroni Marcela Viviana, Galan Debora

Sabrina, Garate Pablo Humberto, Godoy

Gabriel Fernando, Gomez Parodi Juan Miguel,

Gonzalez Susana Haydee, Grana Adrian

Eduardo, Guzzo Viviana Raquel, Indarte Debora

Silvina, Larroque Mariana, Lopez Roxana

Alejandra, Merquel Marisol, Mignaquy Javier

Carlos, Molle Matías, Moran Micaela, Moreno

Carlos Julio, Moyano Patricia Mabel, Olivetto

Micaela Edith, Ostoich Oscar Darío, Otermin

Federico, Padulo Luciana, Pereyra Julio Cesar,

Perez Juan José, Ramirez María Laura, Rossi

José Ignacio, Russo Nicolás, Saintout

Florencia Juana, Salbitano Nora Rosana,

Tignanelli Facundo, Valicenti Cesar Daniel,

Vilotta Maria Cristina

Senadores Provinciales:

Ballesteros Facundo, Bozzano Gervasio,

Defunchio María Elena, Demaria Gabriela,

Devalle Ana Gladis, Duran Ayelen, Durañona

Francisco ‘Paco’, Feliu Marcelo, Fisher Alfredo,

González Santalla Emmanuel, Goris

Magdalena, Pallares Jose Luis, Perez Marta,

Plaini Omar, Propato Agustina, Reigada María,

Santarelli Adrián, Soos Gustavo, Traverso

Gustavo, Vivona Luis

Diputados Nacionales:

Alderete, Juan Carlos; Álvarez Rodríguez,

María Cristina; Aparicio, Alicia ; Bernazza,

Claudia Alicia; Bormioli, Lisandro; Correa,

Walter; De Mendiguren, José Ignacio; Fagioli,

Federico; Fernández, Héctor; Grosso,

Leonardo; Gutiérrez, Ramiro; Kirchner, Máximo

Carlos; Koenig, Marcelo; Lampreabe, Florencia;

López, Jimena; Macha, Mónica; Martínez,

María Rosa; Massa, Sergio Tomás; Moreau,

Cecilia; Moreau, Leopoldo; Moyano, Facundo;

Ormachea, Claudia; Ortega, Carlos; Rodríguez

Saa, Nicolás; Russo, Laura; Schwindt, Liliana;

Selva, Carlos; Siley, Vanesa; Tailhade, Rodolfo;

Tundis, Mirta; Uhrig, Romina; Vallejos,

Fernanda; Vilar, Daniela; Yambrún, Liliana;

Yasky, Hugo; Brawer, Mara; Cerruti, Gabriela;

Hagman, Itai; Heller, Carlos; Marziotta, Gisela;

Penacca, Paula Andrea; Valdes, Eduardo

Senadores Nacionales:

Jorge Enrique Taiana (PBA); Mariano Recalde

(CABA)

Bloque de Legisladores y

legisladoras – Frente de Todos CABA

Comuneros y comuneras – Frente de

Todos CABA

Intendentes:

Ariel Sujarchuk (Escobar), Carlos Osuna

(General Las Heras), Mauro García (General

Rodríguez), Fernando Moreira (General San

Martín), Juan Zabaleta (Hurlingham), Alberto

Descalzo (Ituzaingó), Mario Ishii (José C. Paz)

Leo Boto (Luján), Leonardo Nardini (Malvinas

Argentinas), Ricardo Curutchet (Marcos Paz),

Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), Gustavo

Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno),

Lucas Ghi (Morón), Facundo Diz (Navarro),

Federico Achával (Pilar), Juan Andreotti (San

Fernando), Julio Zamora (Tigre), Esteban Sanzio

(Baradero), Iván Villagrán (Carmen de Areco)

Ricardo Casi (Colón), Diego Nanni (Exaltación

de la Cruz), Ricardo Alessandro (Salto), Cecilio

Salazar (San Pedro), Carlos Puglielli (San

Andrés de Giles), Osvaldo Cáffaro (Zárate),

Mariano Cascallares (Almirante Brown), Alejo

Chornobroff (Avellaneda), Juan José Mussi

(Berazategui), Fabián Cagliardi (Berisso), Marisa

Fassi (Cañuelas), Mario Secco (Ensenada),

Fernando Gray (Esteban Echeverría), Alejandro

Granados (Ezeiza), Andrés Watson (Florencio

Varela), Fernando Espinoza (La Matanza),

Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Blanca

Cantero (Presidente Perón), Hernán Yzurieta

(Punta Indio), Mayra Mendoza (Quilmes),

Nicolás Mantegazza (San Vicente), Germán

Lago (Alberti), Walter Torchio (Carlos Casares),

María Celia Gianini (Carlos Tejedor), Jorge

Alfredo Zavatarelli (General Pinto), Luis

Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen), Carlos Ferraris

(Leandro N. Alem), Pablo Zurro (Pehuajó),

Francisco Echarren (Castelli), Javier Gastón

(Chascomús), Sebastián Ianantuony (General

Alvarado), Carlos Rocha (General Guido), Juan

Álvarez (General Paz), Cristian Cardozo (La

Costa), Alberto Gelené (Las Flores)

Jorge Paredi (Mar Chiquita), Gustavo Walker

(Pila), Héctor Olivera (Tordillo), Gustavo Barrera

(Villa Gesell), Eduardo Santillán (Adolfo

Gonzales Chaves), Julio César Marini (Benito

Juárez), Ricardo Móccero (Coronel Suárez),

Esteban Acerbo (Daireaux), José Nobre Ferreira

(Guaminí), Pablo Latorre (Laprida), Alejandro

Dichiara (Monte Hermoso), Roberto Álvarez

(Tres Lomas), Marcos Pisano (Bolívar), Juan

Carlos Gasparini (Roque Pérez), Gustavo

Cocconi (Tapalqué), Hernán Ralinqueo

(Veinticinco de Mayo).

Las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández para las

próximas dos semanas en el Área Metropolitana de Buenos Aires buscan

afectar lo menos posible al trabajo y la producción mientras se cumplen

las restricciones que sean necesarias para frenar la expansión del virus.

Se trata de suspender, por un período acotado de tiempo la educación

presencial, las actividades deportivas y recreativas, además de una

ampliación de la restricción de circulación nocturna desde las 20 horas.

Son dos semanas que exigen un esfuerzo colectivo en el AMBA, que

también permitirá descomprimir la sobre exigencia que está sufriendo el

sistema sanitario y los trabajadores y trabajadoras de la salud, a quienes

debemos preservar por ser en definitiva los principales protagonistas de

esta pelea que estamos dando hace más de un año.

Mientras mejor lo cumplamos como sociedad, más rápido podrán relajarse estas medidas, que además son acompañadas por un esfuerzo económico por parte del gobierno nacional, para atender a los sectores más

afectados.

Todos queremos un país con las escuelas, los comercios y los restaurantes llenos. Las restricciones frente al avance del coronavirus no son medidas que nadie desee: son medidas inexorables para quien priorice la salud

de su pueblo. Un pueblo que se contagia y se enferma, no produce.

Por último, queremos expresar nuestro acompañamiento a quienes

perdieron algún ser querido producto de esta pandemia y llamamos a la

reflexión a quienes antagonizan con las medidas de cuidado. No es el

momento de difundir falacias ni profundizar la angustia de los argentinos

y las argentinas. No es el momento para cálculos y postureos. El pueblo

evaluará a quienes, en medio de la mayor crisis humanitaria internacional

de nuestra época, privilegian la especulación electoral y el rédito mediático

frente a la salud de todas las argentinas y argentinos.

Solicitada

Brandsen: Gastón Arias, Laura Cañete, Luis

Rivero, Sandra Gallardo, Gustavo Ríos,

Fernando Raitelli

Magdalena: Lencina Luciano, Añaños

Patricia, Irazú Alejandra, Fulgione Pablo,

Baudino Nestor

Lobos: Cecilia Pierini, Carla Pirani, Milagros

Moya, Ariel Luna, Nahuel Robles, Guillermo

Sperr, Martín Carriquiry

Bragado: Guillermina Lhospice, María del

Carmen «Pupy» Pan Rivas, Natalia Schillizzi,

Sergio Broggi, Germán Marini

Chivilcoy: Constanza Alonso, Fernando

Poggio, Carla Tomasini, Paola Köhli, Julio

Alvarez, Nicanor Feo, Florentino Ameghino,

Marcos Shanahan, Gerardo Berchi, María

Angélica Parentini, Nazareno Roveda

Gral. Arenales: Silvia Lugano, Guillermo

Tapia, Jorge Cechini, Pablo Novales, Gral.

Villegas, Carlos Alberto Pardo, José Luis

Méndez, Cristina Liprandi, Sol Fernández,

Verónica Zalloco, Cesar Julián

Florentino Ameghino: Marcos Shanahan,

Gerardo Berchi, María Angélica Parentini,

Nazareno Roveda

Gral. Villegas: Carlos Alberto Pardo, José

Luis Méndez, Cristina Liprandi, Sol

Fernández, Verónica Zalloco, Cesar Julián

Lincoln: Bernardo Bacelo, Alejandra López,

Patricia Gatti, Diego Ibáñez, Mónica Solanille,

Martin Folcia, Juan Pezzi

Junín: Victoria Muffarotto, Rodolfo Bertone,

Jose Bruzzone, Maximiliano Berestein,

Natalia Donati, Lourdes Pedroza, Carolina

Echeverria, Lautaro Mazzuti, Maia Leiva,

Lucila Laguzzi.

Rivadavia: Leandro Toribio, Sebastian

Hernández, Mercedes Garcia Duperou, Ana

Paula Sallaber

Trenque Lauquen: María de los Ángeles

Galeano, Carolina Gómez, Martín Sotullo

Lanz, Ariel Luna

9 de Julio: Julia Crespo, Juan Pablo Parise,

Juan Pablo Gagliano, Sebastián Malis

Chacabuco: Javier estevez, Marcos peralta,

Fabián Ayala, Marcos Merlo, Adriana Olivetto,

Sofia Silva, Ruth Williams, Romina Barbeta

Gral Viamonte: Lucia Villarreal, Mauricio

Martín, Mauricio Franco, María Eugenia

Sánchez, Viviana Cabrera, Saúl Bartoletti

Gral Pueyrredón: Marcos Gutierrez, Daniel

Rodriguez, Roberto Chucho Paez, Roberto

Tata Gandolfi, Sol de la Torre, Marina

Santoro, Verónica Lagos, Vito Amalfitano,

Virginia Sívori, Ariel Ciano.

Tandil: Rogelio Iparraguirre, Guadalupe

Garriz, Silvia Nosei, Daiana Esnaola, Juan

Manuel Carri, Ariel Risso, Juan Arrizabalaga.

Necochea: Andrea Cáceres, Diego Lopez,

Cristina Biar, Ignacio Barrena, Miguel Arana,

Gaston Negrin, Rafael Iacono.

Pinamar: Tamara Gabriela Rosso, Pablo Ignacio Perrone, Miguel Ángel Miranda,

Marcela Uhrig, Juan Carlos Conti.

Lobería: Carmiña Macias, Marcelo Jose «Oso»

Rodriguez, Marcela Falivene, Sergio Llanos.

Balcarce: Sol Di Gerónimo, María Angélica

Pajín, Facundo Rey, Eugenio Gardella, José

Luis Pérez, Mónica Llarena, Florencia García.

San Miguel del Monte: Mirta Piñón, Silvina

Basigalupo, Juan Carlos La Veglia, Darío

Caccese.

Maipú: Facundo Coudannes, Yamila Pelizza,

Ruben Araujo, María Eugenia Uribe, Gabriela

Mastoy, Tomas Bozzano.

Gral. Madariaga: Ciro Mariano Albarengo,

María José Cicalesi, Natalia Loza, Juan

Domingo Blanco.

Gral. Belgrano: Felipe Ibarra, Alfredo Gallese,

Mabel Reimundo, Carlos Firmani.

Ayacucho: Sebastian Fernandez, Marcela

Guisande, Sergio Loscalzo, Graciela Benito,

Juan Giucepucci.

Lezama: Nicolás Hamacher, Juan Bonadeo.

Rauch: Diego Grieco, Emilio Tisera, Luciana

Guzmán, María Lamarche. Luciano Fernández.

San Cayetano: Carlos Peón, Marianela

Moyano, Luis María Escala.

Dolores: Silvina crespo, Facundo Celasco,

Berenice Giménez, Gonzalo Tavela, Ramiro Blasi

Tres Lomas: Alicia Rodriguez, Graciela Funes,

Jorge Carrera, Cecilia Mangini, Luis Caminos,

Franco Martinez Dreessen

Saavedra: Juan Carlos Magallanes, Natalia

Santos, Nicolás Urtizberea, Marcelo Castello,

Clarisa Rivas

Pellegrini: Héctor Tomasello, Andrea Ressia,

Carlos Battista

Villarino: Susana Velasquez, Carolina

Pellejero, Ariel Romero, Ignacio Dallavia

Pringles: José Estéves, Silvio Romano, María

Luisa Soto, Gastón Queti, Silvana Carnevali

Patagones: Ariel Svenger, Noemí Córdoba,

Marcelo Honcharuk, Eva Cifuentes, Lucio

Gálatro, Carmen Amico, Noelia Sepulveda,

Ricardo Marino

Bahía Blanca: Analía López Ubierna, Carlos

Moreno Salas, Carlos Quiroga, Gustavo

Mandará, Lucía Martinez Zara, Luis

Calderaro, María Gisela Ghigliani, Pablo

Rosenfelt, Paula Echeverría, Romina Pires,

Walter Larrea

Coronel Rosales: Rodrigo Sartori, Paula

Buedo, Luis Coca

Gonzales Chaves: María Victoria Iribarne,

Miguel Angel Milesi, José Luis Díaz, María

Belén di Luca

Coronel Suárez: Mauro Moccero, Natalia

Marina Ciani, Maria Noelia Krieger, Ruben

Agustín Garay, Sofía Ochoteco, Zenon

Francisco Ponce, Carolina Radice

Monte Hermoso: Diego Ramil, Carolina

Balbuena, Christian Elzaurdía, Quintana

Cesar David, Anabela Di Filippo, Pablo

Poliotti.

Laprida: Lopez Vivana, Arnaude Francisco,

Alvarez Estefania, Tanoni Jorge, Lestarpe

Karen, Montero Bertolotto Marisol,

La Madrid: Julio Castellano, Silvia Caballero,

Gastón Ortiz, Fabian Menendez

Guaminí: Benito Mori, Christian, Elorza

Claudia, Guezalaga Gladys Esther, Honorato

Ignacio, Nieto Jorge, Nobre Ferreira Jose

Tornquist: Laly Rosatelli , Maria Romero,

Rocío Vázquez, Fernando Rojas, Claudio

Iribarren

Benito Juárez: Ledezma Héctor Martín, Peón,

Ramiro Modesto, Lorenzo Gustavo, Corro

Daniela Georgina, Zequeira Marianela, Matias

Iribecampos, Gabriela Gonzales.

Adolfo Alsina: Casas Dolores, Abel Sanchez,

Voto Raul, Gutt Alberto, Falugi Rosangela

Salliqueló: Sucurro Ariel, Vargas Rosalba,

Mónica Gonzales

Dorrego: Jalle Maria Alicia, Bertone Diego

Oscar, Agatiello Hernan Ariel, Legagñoa

Marconi Merlina, Brusa Gustavo Alberto

Tres Arroyos: Juan Gutierrez, Tatiana

Lescano, Martin Garate, Suhit Sebastian,

Andrea Montenegro, Sergio Enrique

Pescader, Graciela Calegari

Puan: Paola Negrete, Emiliano Stadler

Olavarría: Guillermo Santellan, Mercedes

Landivar, Eduardo Rodriguez, Juan Sanchez,

Ines Creimer, Ubaldo García.

Azul: Cecilia Martinez, Graciela Bilello, Silvio

Santillán, Gabriela Lambusta, María Inés

Laurini y Nicolás Cartolano.

Saladillo: Carlos Pérez Cavalli, Jorge Lenzi,

Danilo Mengarelli, Elena Armendáriz, Verónica

Tremarolli, Marcelo Pereyra, María Mancini.

Gral Alvear: Bernabé Leinenn, Claudia Trezza,

Valeria Fontana, Alberto Alaniz, Ricardo Albano

La Plata: Cristian Vander, Yanina lamberti, Ariel

Archanco, Victoria Tolosa Paz, Norberto

Gómez, Virginia Rodríguez, Facundo Albini,

Sabrina Bastida, Guillermo Cara, Ana H.

Castagñeto

Comentarios

comentarios