León Gieco vuelve a Mar del Plata con una propuesta íntima para recorrer su historia 

El músico estará acompañado por Joana Gieco y Alejo León en un show cercano, con clásicos, anécdotas y material audiovisual.

La esperada presentación en Mar del Plata será el 16 de julio. Las entradas ya se encuentran disponibles.

León Gieco regresa después de mucho tiempo a Mar del Plata con una nueva propuesta musical. Acompañado por su hija Joana Gieco y Alejo León, se presentará en Mar del Plata el 16 de julio a las 21 hs en el Centro de Arte Radio City Roxy (San Luis 1750). Las entradas ya están disponibles en la boletería del teatro y por sistema Plateanet.

“Este show que preparamos junto a Joana Gieco y Alejo León, -dos músicos excelentes-, tendrá características muy especiales, será intimista, y muy cercano”, explicó León y agregó que “contará con fotografías, un repaso histórico en imágenes y anécdotas y sobre todo mucha música para disfrutar y recordar”.

Con una destacada trayectoria artística y reconocimiento del público, León Gieco supo mezclar el género folclórico con el rock argentino, y es apreciado por el contenido de sus canciones a favor de los derechos humanos, los campesinos y pueblos originarios, el apoyo a los discapacitados y la solidaridad con los marginados.

Por su parte, Joana Gieco es pianista, compositora y profesora de Lenguaje musical recibida en la Universidad Nacional de las Artes y cursó su formación en el Conservatorio Nacional de Música López Bochardo.

En el escenario, también estará Alejo León, guitarrista, ejecutante consumado, autodidacta y compositor prolífico Ambos conforman un dúo que realiza presentaciones y giras asiduamente.

La presentación de León Gieco en Mar del Plata estará a cargo de Dharma y Clap Producción Ejecutiva Mdq, y sin dudas será una noche especial, dónde León junto a esos dos jóvenes músicos, se reencontrará con su público en Mar del Plata.

LEÓN GIECO CON JOANA GIECO Y ALEJO LEÓN

MAR DEL PLATA

16 de julio | Centro de Arte Radio City Roxy

Entradas disponibles

https://www.plateanet.com/ | Boletería del Teatro (San Luis 1750)

Comentarios

comentarios