Mar del Plata Club fue campeón en Rosario y se clasificó al Top 8 de 2027

El equipo marplatense se impuso 4-2 en la definición desde los penales australianos, con una destacada actuación de la arquera Lara Cunningham.

Mar del Plata Club se consagró campeón de la SLH1 disputada en Rosario tras imponerse en la definición por penales australianos ante Uru Curé de Río Cuarto y, además, se aseguró la clasificación al Top 8 de 2027, que reunirá a los mejores equipos del interior del país.

La definición se jugó en el estadio mundialista Luciana Aymar, donde el conjunto marplatense ganó 4-2 en los penales australianos, con una gran actuación de su arquera, Lara Cunningham, que atajó dos ejecuciones.

Un título definido después del 2-2

En el tiempo reglamentario, Mar del Plata Club llegó a estar dos veces en ventaja, primero con un gol de Pilar Robles para el 1-0 y luego con otro de Lucía Foyatier para el 2-1.

Sin embargo, el equipo cordobés logró empatar y el partido terminó 2-2, por lo que la definición se trasladó a los penales australianos.

Allí, las marplatenses fueron más efectivas y terminaron sellando el título con una victoria por 4-2.

Un torneo invicto

Mar del Plata Club cerró la campaña sin perder ninguno de sus cinco partidos en Rosario.

En la fase de grupos empató en el debut justamente ante Uru Curé por 1-1 y luego superó a Old Resian de Rosario por 2-1 y a Old Lions de Santiago del Estero por 2-0.

En semifinales venció a Jockey Club de Córdoba y en la final volvió a encontrarse con las riocuartenses, a las que derrotó en la definición.

El equipo formó con Lara Cunningham, Candela Paredes, Candela Fruttero, Aymara Indragoli, Candela Ganduglia, Mercedes Garriga, Pilar Robles, Valentina Benedetti, Agustina Fernández Fantini, Estela Pulti y Sofía Fernández Monteverde.

Con este logro, Mar del Plata Club aseguró su lugar en el Top 8 2027 y ahora volverá al Torneo Preparación A de la Asociación Amateur Marplatense de Hockey, donde lidera la tabla de posiciones.

El tercer puesto de la SLH1 fue para Jockey Club, que también ganó por penales australianos, en este caso a Sporting de Mar del Plata, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario

Fuente: Mi8

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