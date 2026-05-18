Mar del Plata: Prefectura refuerza medidas de prevención frente al avistaje de ballenas

Ante el aumento de cetáceos cerca de zonas balnearias, y con el objetivo de proteger a los animales y garantizar la seguridad en la navegación, la Autoridad Marítima Nacional recuerda la normativa vigente para embarcaciones y personas que realizan actividades acuáticas.

De cara a una nueva temporada de tránsito de ballenas frente a las costas Mar del Plata, que en los últimos años en la ciudad suele comenzar en mayo y extenderse hasta agosto, la Prefectura Naval Argentina (PNA) recuerda cuáles son las medidas de prevención que deben adoptar tanto embarcaciones como deportistas acuáticos en casos de avistamientos.

En paralelo, la Institución lleva adelante diversas tareas orientadas a la protección de los cetáceos y otros mamíferos marinos que puedan encontrarse en la zona.

En este marco, durante los patrullajes del Operativo de Seguridad de la Navegación Deportiva (Senade) que realiza la PNA, cuando se detecta la presencia de ballenas, el personal de la Autoridad Marítima Nacional emite avisos por radio para advertir a las embarcaciones que operan en la región y así prevenir posibles incidentes.

Cabe destacar que las recomendaciones vigentes respecto al avistamiento de ballenas, que las que se suelen ver desde la costa son franca austral, la cual es una especie protegida y Monumento Natural de la Argentina, alcanzan a todas las embarcaciones deportivas y comerciales dentro de la jurisdicción, así como a quienes realizan deportes acuáticos cerca de la costa, como kitesurf, kayak, windsurf, surf, remo, pesca deportiva y stand up paddle, entre otras.

En casos de avistamientos, la normativa actual establece:

– Mantener una distancia prudencial mínima de 200 metros.

– Reducir la velocidad sin detener completamente la embarcación y extremar la vigilancia para evitar abordajes, especialmente entre mayo y agosto, período de mayor presencia de estos animales.

– Dar aviso inmediato al Centro de Gestión de Tráfico Marítimo Mar del Plata (“Estación Costera L2U”) a través de canales 9 y 16 VHF o llamando al 106 en caso de colisiones o detección de animales heridos o varados.

– No acercarse a los cetáceos durante la práctica de buceo, ya sea recreativo o comercial.

Asimismo, a través del Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de Mar del Plata, la Prefectura informa sobre la presencia de estos animales y recuerda las restricciones vigentes a buques y clubes náuticos mediante el Servicio Móvil Marítimo.

(Las fotos de drone son gentileza de Pablo Funes)

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