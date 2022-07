Leve aumento de casos de COVID-19: los contagios subieron un 5,7% en la última semana

A pesar de la suba, la cantidad de casos positivos sigue siendo casi la mitad de la registrada a principios del mes pasado. El total de infectados desde el inicio de la pandemia ascendió a 9.394.326, mientras que las muertes treparon a 129.109

El Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo a la tarde que, del 26 de junio al 3 de julio, se registraron 39 muertes por coronavirus y 27.154 contagios . A pesar de la leve suba de casos, un 5,7%, la cantidad de contagios sigue siendo casi la mitad de la registrada a principios de junio, cuando se registraron 46.045.

Con estos números, el total de infectados desde el inicio de la pandemia ascendió a 9.394.326, mientras que las muertes treparon a 129.109 .

Durante los últimos siete días hubo 19 víctimas fatales en Buenos Aires, 1 en CABA, 2 en Chaco, 3 en Córdoba, 5 en Entre Ríos, 1 en La Pampa, 2 en Río Negro, 2 en San Juan, 1 en San Luis, 2 en Santa Cruz y 1 en Tierra del Fuego.

Además, a la fecha, la cartera sanitaria indicó que son 410 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva (24 personas más que la semana anterior) , con un porcentaje de ocupación de camas, tanto en el sector público como en el privado y para todas las patologías, de 44.6% en el país. La cartera sanitaria insiste para que los ciudadanos completen los esquemas de vacunación contra el COVID-19 (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Si bien Argentina superó la cuarta ola de COVID-19, que tuvo su pico el 29 de mayo con 51.778 casos, y desde hace más de un mes los nuevos contagios se encuentran a la baja, la cartera sanitaria insiste para que los ciudadanos completen los esquemas de vacunación y se apliquen las dosis de refuerzo .

En ese sentido, el infectólogo Ricardo Teijeiro sostuvo que “es muy importante que la población entienda que la pandemia no terminó, porque el riesgo también está dado porque la gente no termina de hacer la vacunación completa, no se aplica los refuerzos, y eso baja los niveles de protección, ya que se sabe que para las nuevas variantes si la persona no recibió los refuerzos la protección no es la ideal”, dijo.

A la fecha, de acuerdo con elMonitor Público de Vacunación, el total de dosis aplicadas asciende a 106.058.147, de los cuales 40.846.000 corresponden a primera dosis, 37.612.722 a la segunda, 3.101.453 a la adicional y 24.497.972 a la de refuerzo; mientras que las vacunas distribuidas en las distintas jurisdicciones llegan a 113.188.242 y las donadas, a 5.083.000. Distintos especialistas advierten acerca de un posible aumento de casos de coronavirus debido a las nuevas subvariantes de Ómicron (Getty Images)

¿Cuál es la situación epidemiológica de nuestro país en comparación con el resto del mundo? Según elinfectólogo Roberto Debbag, la pandemia está en un momento de tensa calma en la Argentina y Latinoamérica.

Por eso, “lo que hace falta es el golpe final de estrategia sanitaria, que tiene que ver con evitar la transmisión y con el efecto que tendrán las nuevas vacunas de segunda generación, tanto las bivalentes como las nasales o las de proteínas Esas formulaciones posiblemente no lleguen a aplicarse a la población antes que las variantes BA.4 y BA.5, que están ocasionando aumento de casos en algunos países de Europa e Israel, hagan su arribo en América Latina”, dijo el especialista a Infobae y advirtió acerca de un posible aumento de casos debido a las nuevas subvariantes de Ómicron.

“Por los últimos datos que disponemos, América Latina y el Caribe no estaría exento de tener en las próximas semanas o meses un aumento de casos de COVID-19 causado por BA.5″, aseguró el experto y concluyó: “Para eso hay que estar preparados con políticas de testeo, de atención de pacientes cuando la demanda lo requiera, y vacunando al 40% de las personas que no tienen tercera dosis, así como el alto porcentaje de personas que no tienen cuarta dosis en el país”, concluyó.

