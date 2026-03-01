Liberaron a Nahuel Gallo tras pasar más de 400 días secuestrado y viaja de regreso a la Argentina

El gendarme argentino que estuvo preso en Venezuela durante 448 días fue liberado este domingo tras una gestión “humanitaria” realizada por la AFA.

El gendarme argentino Nahuel Gallo que permaneció detenido en Venezuela 450 días fue liberado este domingo por las autoridades de ese país tras una gestión “humanitaria” realizada por la Asociación del Fútbol.

La gestión fue llevada a cabo por intermedio de la Federación Venezolana de Futbol, informó la AFA que publicó un comunicado agradeciendo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez “por su sensibilidad y disposición para atender esta situación”.

«Expresamos nuestro más sincero agradecimiento por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura», manifestó AFA en un comunicado.

