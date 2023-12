Lionel Messi y Belen Casetta ganaron el Olimpia de Oro

Se llevó a cabo la septuagésima edición de la entrega de los Premios Olimpia y el galardón principal fue compartido entre Lionel Messi y Belén Casetta, quien brilló en atletismo en los Juegos Panamericanos de Santiago. El evento se realizó este martes en la Usina del Arte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se entregaron reconocimientos en 47 disciplinas.

El Olimpia de Oro fue compartido entre Leonel Messi y por tercera vez consecutiva e igualó al ex boxeador Santos Benigno Laciar. Para el rosarino es la cuarta vez que se hace con la estatuilla principal, ya que también lo obtuvo en 2011.

La Pulga, con sus 36 años, es el capitán de la selección argentina campeona del mundo que logró ratificar su primer puesto en el ranking de la FIFA y lidera las Eliminatorias para el Mundial de 2026 que se realizará en Canadá, Estados Unidos y México.

Por el lado de Casetta, a seis meses de haber dado a luz, fue la única atleta argentina que se firmó un nuevo récord panamericanos en los Juegos Santiago 2023. A sus 29 años, concretó un nuevo crono (9:39.47) en la prueba de los 3.000 metros con obstáculos femenina, que le permitió batir la marca de la canadiense Genevieve Lalonde (9:41.45), lograda en Lima 2019. Su hija recién nacida, Lina, la acompañó durante su gesta en el Estadio Nacional de Chile. Desde Germán Chiaraviglio en 2006 que el Atletismo no ganaba el Olimpia de Oro

Entre los otros ganadores con los Olimpia de Plata estuvieron Mariano Werner (Automovilismo), quien este año alcanzó su tricampeonato en el TC y su primer cetro en TC Pick Up. Suma siete coronas a nivel nacional.

En Básquet fue Facundo Campazzo, quien volvió a brillar en el Real Madrid y consiguió la Supercopa y fue declarado como el MVP (jugador más valioso) en la final que le ganaron al Málaga

En tanto que Francisco Cerúndolo fue el ganador en Tenis. La mejor raqueta argentina ocupa el puesto 21º del Ranking ATP.

Por otro lado, a ex tenista Norma Baylon, quien recibió un galardón especial porque es la primera mujer que ganó el Olimpia de Oro, en 1962. “A esta altura de mi vida, no me esperaba este homenaje. Lo voy a guardar en un lugar muy especial”, dijo Norma.

Fuente: Infobae.

