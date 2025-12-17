Llega el festival literario más importante de la Costa Atlántica: MarPlaneta

Música, performance, gastronomía, talleres, libros y presentaciones de destacados autores del país, llegan a Mar del Plata con una nueva propuesta organizada y producida por Grupo Planeta.
Entrada libre y gratuita
Mar del Plata se prepara para vivir el Festival Literario más importante de la Costa Atlántica, MarPlaneta 2026 , un evento performático en donde los libros y sus autores serán la protagonista, pero acompañada por música en vivo, Dj’s set, talleres, gastronomía y mucho más.
Con entrada libre y gratuita, el punto de encuentro será en el Centro de Creación Chauvín el 5 y 6 de enero y el 2 y 3 de febrero de 18 a 0Hs, y los escritores serán sus protagonistas: Adrián Lakerman, Juan José Becerra, Darío Sztajnszrajber, Daniel Mecca, Guillermo Martínez, Alexandra Kohan, Martín Kohan, Hugo Alconada Mon, Jorge Fernández Díaz, Diego Sztulwark, Fabián Casas, Nicolás Artusi, Florencia Canale, Florencia Sichel, Flor Dapiaggi, Agustina Buera, Adriana Riva, Osvaldo Gross, Daniel López Rosetti, Cynthia Wila y Gabriel Rolón.
El concepto de MarPlaneta es expandir la experiencia de los libros también a otras expresiones sensitivas como la música, gastronomía y audiovisual, todo en un mismo ámbito.
“Creemos fundamental brindar un espacio libre y gratuito con una amplia propuesta de presentaciones, charlas, talleres, firmas y espacios de lectura, de la mano de nuestros autores, donde los amates de los libros y de la cultura en general, puedan convocarse y compartir una experiencia enriquecedora”, describe María Estomba, directora de MKT y Comunicación de Grupo Planeta.
Agenda Literaria
Lunes 5 de enero
Adrián Lakerman – Juan José Becerra
Darío Sztajnszrajber
Martes 6 de enero
Diego Sztulwark
Florencia Canale
Florencia Sichel
Adriana Riva – Fabián Casas
Lunes 2 de Febrero
Daniel Mecca – Guillermo Martínez
Alexandra Kohan – Martín Kohan
Hugo Alconada Mon – Jorge Fernández Díaz
Martes 3 de Febrero
Osvaldo Gross – Nico Artusi
Daniel López Rosetti
Gabriel Rolón – Cynthia Wila
Florencia Dapiaggi – Agustina Buera