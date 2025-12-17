Llega el festival literario más importante de la Costa Atlántica: MarPlaneta

Música, performance, gastronomía, talleres, libros y presentaciones de destacados autores del país, llegan a Mar del Plata con una nueva propuesta organizada y producida por Grupo Planeta.

Entrada libre y gratuita

Mar del Plata se prepara para vivir el Festival Literario más importante de la Costa Atlántica, MarPlaneta 2026 , un evento performático en donde los libros y sus autores serán la protagonista, pero acompañada por música en vivo, Dj’s set, talleres, gastronomía y mucho más.

Con entrada libre y gratuita, el punto de encuentro será en el Centro de Creación Chauvín el 5 y 6 de enero y el 2 y 3 de febrero de 18 a 0Hs, y los escritores serán sus protagonistas: Adrián Lakerman, Juan José Becerra, Darío Sztajnszrajber, Daniel Mecca, Guillermo Martínez, Alexandra Kohan, Martín Kohan, Hugo Alconada Mon, Jorge Fernández Díaz, Diego Sztulwark, Fabián Casas, Nicolás Artusi, Florencia Canale, Florencia Sichel, Flor Dapiaggi, Agustina Buera, Adriana Riva, Osvaldo Gross, Daniel López Rosetti, Cynthia Wila y Gabriel Rolón.

El concepto de MarPlaneta es expandir la experiencia de los libros también a otras expresiones sensitivas como la música, gastronomía y audiovisual, todo en un mismo ámbito.

“Creemos fundamental brindar un espacio libre y gratuito con una amplia propuesta de presentaciones, charlas, talleres, firmas y espacios de lectura, de la mano de nuestros autores, donde los amates de los libros y de la cultura en general, puedan convocarse y compartir una experiencia enriquecedora”, describe María Estomba, directora de MKT y Comunicación de Grupo Planeta.

Agenda Literaria

Lunes 5 de enero

Adrián Lakerman – Juan José Becerra

Darío Sztajnszrajber

Martes 6 de enero

Diego Sztulwark

Florencia Canale

Florencia Sichel

Adriana Riva – Fabián Casas

Lunes 2 de Febrero

Daniel Mecca – Guillermo Martínez

Alexandra Kohan – Martín Kohan

Hugo Alconada Mon – Jorge Fernández Díaz

Martes 3 de Febrero

Osvaldo Gross – Nico Artusi

Daniel López Rosetti

Gabriel Rolón – Cynthia Wila

Florencia Dapiaggi – Agustina Buera

