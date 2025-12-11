Llega el verano, cae la oferta de alquileres de 24 meses y no se llega a cubrir toda la demanda

El inicio de la temporada concentra todas las miradas del mercado inmobiliario en los turistas que llegan por meses, quincenas, semanas o unos pocos días, movimiento que para los propietarios de esos inmuebles representa una oportunidad de obtener buenas rentas en un corto período.

Esta variante del negocio, como en el dilema de la manta corta, deja al descubierta la otra oferta: la de los alquileres de 24 meses. Hay una gran cantidad de consultas en procura de unidades para instalarse por largo plazo pero la cantidad de propiedades disponibles no llega a alcanzar el mismo ritmo.

“Hoy no podemos decir que cubren toda la demanda”, reconoció el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, Guillermo Rossi, y destacó que hay un gran cantidad de dueños que finalizados los contratos de largo plazo aprovechan el verano para obtener una renta adicional e importante, ya que los valores son más importantes cuando se trata de contratos temporarios.

Confió en que en marzo, una vez que pase el pico de demanda de los veraneantes, la oferta se normalizará: “Incluso hay nuevas propiedades porque hubo compras como inversión para alquilar”, resaltó Rossi y también valoró que “mucha gente accedió a crédito hipotecario, compró su casa o departamento y se ha liberado la propiedad que alquilaba”.

Dijo a Teleocho Informa que sin dudas, una vez finalizada la temporada estival, se recuperará un “mercado fluido”. “Habrá más oferta porque el propietario debe que pagar gastos”, dijo sobre la necesidad de alquilar para hacer rentable las unidades.

Para acceder a alquileres de 24 meses explicó que se redujeron exigencias y ya no resulta tan complicado. Para el contrato se solicita el pago de un mes de alquiler, uno de depósito y el pago de la comisión de inmobiliaria. A favor sumó el mecanismo de seguros de caución, que permite acceder a garantías sin tener que requerir propiedades de terceros.

Como complemento, siempre a favor del inquilino, sumó que los operadores inmobiliarios suelen financiar parte de sus honorarios. “La idea es que el que no llegue con todo el dinero también pueda acceder a su alquiler”, afirmó.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios