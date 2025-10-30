Llega Halloween: shows en vivo, foodtrucks, actividades tenebrosas y juegos al aire libre para disfrutar en familia

Será este viernes de 18 a 0 en distintos escenarios culturales de la ciudad con actividades libres y gratuitas para toda la familia. Habrá recorridas misteriosas, cine de terror, música, experiencias inmersivas y juegos al aire libre, entre otras propuestas como una versión especial del Festival Yeca en la calle Bernardo de Irigoyen

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informa la programación de Halloween “Mar del Plata Misteriosa”, una jornada dedicada al género del Terror que con entrada libre y gratuita, se realizará este viernes 18 a 0 en varios espacios de la ciudad como Villa Victoria, Villa Mitre, el Museo Scaglia, Villa Ortiz Basualdo, la Casa sobre el Arroyo, la Casa Mores y el Centro Cultural Osvaldo Soriano.

Como novedad para este año, se suma a las actividades una edición especial del Festival Yeca, esta vez en la calle Bernardo de Irigoyen. La iniciativa estará ambientada en el Día de los Muertos y tendrá música en vivo con bandas y DJs que tocarán en dos escenarios distintos, además de la realización de juegos alusivos y la presencia de personajes característicos. Como en cada una de las ediciones del Yeca, también habrá una feria de emprendedores locales.

Festival Yeca

Debido a este evento, se dispuso una serie de cortes de tránsito de 18 a 0 que se pueden consultar en Waze, ingresando en www.waze.com/es/events/yeca-AR-2025-10-31. Además, habrá cambio de recorrido de colectivos. La línea 571 en sentido al Puerto, cambiará su recorrido desde Bernardo de Irigoyen y Quintana, continuando por esta última hasta Urquiza, tomando a continuación por Almafuerte, donde retomará por Alem para continuar con su recorrido habitual. En tanto la línea 511 en sentido al centro desviará desde Alem y Formosa por Alem hasta Quintana, continuando por esta última hasta Urquiza, tomando a continuación por Formosa retomando así su recorrido.

Actividades gratuitas para toda la familia

Uno de los lugares destacados será el Museo Juan Carlos Castagnino (Colón 1189), donde la Villa Ortiz Basualdo se transformará en “La Mansión del Terror” a partir de las 19.

En esta oportunidad, cada sala tendrá una temática distinta, inspirada en clásicos del cine de terror, como El Fantasma de la Ópera, Annabelle, El Exorcista, Drácula, Frankestein, El Juego del Miedo y La Llamada. Se invitará al público a “entrar” a cada una de esas historias. Incluso los salones comedores ofrecerán una Cena de Terror.

Por su parte, en Villa Victoria (Matheu 1851), se llevará a cabo una Zoombie Rave, una fiesta para toda la familia donde se invita al público en general a acudir disfrazados. El lugar estará ambientado como un cementerio muy especial. Habrá mucha música y foodtrucks.

Para los exploradores de misterios, el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia (Plaza España) invita a vivir una noche de terror. Se podrá ingresar junto a los personajes de Hotel Transylvania, para juntos descubrir criaturas aterradoras y develar misterios ocultos en los rincones, en una recorrida a oscuras. A los participantes se les solicita traer una linterna y un disfraz si así lo desean. La actividad se desarrollará de 18 a 0.

Además, en el parque de la Villa Mitre (Lamadrid 3870), a partir de las 18 los más chicos podrán disfrutar de “Merlina y sus Amigos”, una actividad lúdica en donde se utilizarán linternas. El espacio estará musicalizado por DJ Manucha y también habrá foodtrucks.

En el Centro Cultural Osvaldo Soriano (25 de Mayo Y Catamarca) a las 18.30 se estrenará la película argentina de terror “Doctor Cerebro”, de Pablo Parés. Su duración es de 84 minutos y es apta para mayores de 16 años.

La Casa sobre el Arroyo (Quintana 3998 esquina Funes) albergará una serie de actividades inspiradas en el “Proyecto Blair Witch”. También se exhibirán películas de terror en el parque, por lo que se solicita a los concurrentes traer sus propias sillas o reposeras.

En la Casa Mores (Alem 2469 esquina Gascón), se desarrollará “Tango Misteriosa”, de 20 a 24. Será un evento de apertura nocturna de la casa, con actividades sorpresa a cargo de Emanuel Marín.

Comentarios

comentarios