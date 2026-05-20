LLEGA UNA NUEVA EDICIÓN DE LA FERIA “EDEA CONECTA”

La iniciativa, que surge de la articulación entre la distribuidora y el municipio, contará con más de 50 emprendimientos locales

Este 22, 23 y 24 de mayo se llevará a cabo la segunda edición de la feria de emprendedores “EDEA Conecta”, en esta ocasión realizada en conjunto con Desarrollo Local e Inversiones de la municipalidad de General Pueyrredon.

La feria surge en el marco de “Negocios Inclusivos”, un programa perteneciente al plan de sustentabilidad de la compañía que busca acompañar el desarrollo de emprendimientos, cooperativas, talleres protegidos y pymes, con el objetivo de generar un impacto social y ambiental positivo, y promover la equidad en las comunidades, articulando con proveedores locales con menos oportunidades de mercado formal.

El evento, que reúne más de 50 emprendimientos emergentes, inclusivos y de triple impacto, se realizará en el Espacio Comunidad y Energía de EDEA, ubicado entre las calles Mendoza y Garay, en el horario de las 16 a 20 horas.

Contará además con la presencia de foodtrucks, shows en vivo y capacitaciones:

● Viernes 22 18:30 horas: Capacitación | «¿Cómo le pongo precio a mi producto? ABC para emprendedores» – Docente: Ana Corina Grillo

● Sábado 23 18:00 horas: Show | Anto y Nacho Tango 18:30 horas: Show | Grupo folklórico Bagual Argentina

● Domingo 24 18:00 horas: Capacitación | «Marketing Digital Inicial» – Docente: Juan Ignacio Escobar Tosi

Por otro lado, con el objetivo de promover los hábitos sustentables, habrá a disposición un punto de recolección de desechos tecnológicos, anteojos, tapitas de plástico, medicamentos vencidos, ropa en desuso y aceite vegetal usado.

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