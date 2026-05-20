UCIP advierte serio perjuicio para el comercio local si se elminina el beneficio de Zona Fría en la factura de gas

Autoridades de la Unión del Comercio, Industria y Producción (UCIP) reiteraron que eliminar el régimen de “Zona Fría”, que implica beneficios para usuarios de la red de gas con descuentos del 30 al 50% en la facturación final, representaría un duro golpe para el sector mercantil y de la producción en la ciudad y la zona.

Advirtieron que en caso que el gobierno encuentre consenso en las cámaras legislativs y avance con esta decisión se verá resentida la economía de General Pueyrredon con una transferencia de recursos que hoy están dirigidos al consumo y ahora irían a parar a las empresas proveedoras del servicio y al Estado.

“En octubre de 2025, UCIP advirtió con precisión lo que ocurriría si se eliminaba el beneficio de Zona Fría para los hogares marplatenses: una transferencia mensual de más de mil millones de pesos fuera del circuito económico local, con impacto directo sobre los comercios de la ciudad”, recordaron en un comunicado y remarcaron que “esa advertencia sigue vigente”.

Citan, al respecto, que el reciente relevamiento de ventas minoristas dcorrespondiente a abril de 2026 arrojó una caída del 2,6% interanual en unidades físicas. “El comercio formal de Mar del Plata ya está absorbiendo una contracción de la demanda”, dicen y anticipan que un nuevo incremento tarifario en las facturas de gas de los hogares marplatenses “agrava ese escenario: cada peso que las familias destinan a cubrir el aumento tarifario es un peso que no se vuelca en compras en los comercios de cercanía“.

“La quita del beneficio de Zona Fría no es un ajuste tarifario neutro: es una reducción directa del ingreso disponible de 250.000 hogares que compran en los locales de Mar del Plata. En un contexto donde ya venimos midiendo caída en el volumen de ventas, no podemos perder de vista ese vínculo”, afirmó Blas Taladrid, presidente de UCIP.

UCIP reiteró así la posición que sostiene desde 2021: insiste que el beneficio de Zona Fría debe “mantenerse y ampliarse para incluir también a las actividades comerciales, industriales y productivas de la ciudad”, cuyos costos de calefacción impactan directamente en el precio final de los productos y en la competitividad de las pymes locales. “La reducción tarifaria para los hogares protege el consumo. La extensión a las actividades productivas protege el empleo formal”, concluyeron.

Fuente: Ahora Mar del Plata

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