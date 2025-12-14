Llegó el día: se inaugura el Puente Mirador Sur en Punta Mogotes

La obra que une el Hotel Uthgra Sasso con su casino por sobre calle Medrano, es el corolario de la puesta en valor de este edificio centenario en dicho sector de la ciudad

Como corolario de la puesta en valor del histórico edificio centenario ubicado en el corazón de Punta Mogotes, la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina inaugurará el Puente Mirador Sur, el próximo miércoles 17 de diciembre.

La obra une al Hotel UTHGRA Sasso con el casino de su complejo, por sobre el cruce de calle Medrano y Av. De los Trabajadores. Su realización da cierre a un proyecto ambicioso de devolverle el esplendor y brillo que tuvo en sus décadas doradas este hotel, el cual fue un faro de nuestra actividad durante años y que inició con su puesta en valor el gremio gastronómico en el año 2006.

En continuidad con la sofisticación marcada en toda esta etapa de recupero del Sasso bajo la visión de José Luis Barrionuevo y todo su equipo, propone un volumen vidriado, sobre una estructura de hormigón armado con una súper estructura compuesta por perfiles metálicos, elevado del nivel de calzada.

De esta manera, el UTHGRA Sasso reafirma su compromiso con mantenerse en la cúspide del servicio hotelero de excelencia en Mar del Plata. Luego de años de inversión, se brindará una experiencia integral para los huéspedes que lo visitan y que ya disfrutan de sus suites de lujo, club de playa, spa, gimnasio, restaurantes, bares y casino.

Y sobre todo, permite a la institución mantener con solidez más de 400 fuentes de trabajo, mejorar y estudiar el desarrollo de los puestos laborales de nuestra actividad.

Del evento inaugural participarán dirigentes nacionales, funcionarios, empresarios y personalidades destacadas de la cultura y el quehacer social local y nacional.

