Llegó un fuerte aluvión turístico para disfrutar los feriados de Carnaval en Mar del Plata: ¿se despide la temporada?

En las rutas, la estación Ferroautomotora, los hoteles y las inmobiliarias. Por aquí y por allá, desde primeras horas de ayer, se agitó el movimiento turístico en la ciudad que anticipa un fin de semana extralargo de ocupación muy alta, anticipada ya por el muy buen nivel de reservas de alojamiento que se venía conociendo en estos últimos días.

La sorpresa pasaba por un volumen de arribos por encima de esas confirmaciones, lo que habla de viajeros que a último momento han decidido armar valijas y emprender viaje hacia la costa, decididos a pasar por aquí algunos días cerca del mar.

Los operadores hoteleros reconocían hasta este viernes un promedio de ocupación de 85% a partir de este sábado y por lo menos hasta el lunes, aunque confiaban en que esos números iban a mejorar entre estas últimas horas del viernes y primeras del sábado, con aquellos rezagados de última hora.

La fecha se esperaba con enorme expectativa porque está siempre al tope de los mejores números no solo del verano sino de todo el año, en disputa con Semana Santa y algún otro fin de semana extralargo más próximo al verano.

Llega para aportar un repunte a un febrero que viene cargado de dudas por el escaso movimiento que se vio, al menos frente a las expectativas que existían. Desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura ya habían reconocido que entre diciembre y la primera quincena de enero se registraba una baja de casi 5% con respecto al mismo período del año pasado. Con los números totales de enero la evaluación no tiene demasiadas modificaciones.

Es cierto que existe una dinámica distinta en el desempeño del turismo por estas playas y acompaña una lógica de cambio de hábitos en los viajeros, que lejos de otros tiempos ahora optan por salidas cada vez más cortas y siempre bien relacionadas con la posibilidad de disfrutar de buen tiempo durante el período de estadía en el destino elegido.

Para este fin de semana de Carnaval la atracción no solo pasa por la playa. La cartelera de espectáculos se mantiene como en el mes de enero, casi con la misma cantidad de espectáculos. Así ocurre con el teatro, que mantendrá mayoría de títulos hasta fin de mes. Y los recitales y fiestas vuelven a tener agenda fuerte por estos cuatro días con artistas y bandas que se presentarán por aquí.

La duda pasa ahora por lo que podrá rendir el resto de febrero. Varios conocedores del movimiento turístico advirtieron que estos feriados de Carnaval tan tempranos marcarían un corte abrupto en la potencialidad de los arribos. Y que el inminente inicio de clases, al menos con los preparativos, dejarían a los destinos de playa con menores posibilidades de lograr arribos y ventas.

Fuente: Ahora Mar del Plata

