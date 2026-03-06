Llenar el changuito: hay diferencias de más de $115.000 en el precio que se paga en distintos lugares del país

Los costos de una compra de supermercado subieron hasta 2,6% en algunas provincias, según un informe privado. Formosa fue el lugar donde más aumentaron los precios.

Durante febrero, las familias argentinas necesitaron casi $950.000 para llenar el changuito del supermercado, aunque los montos variaron ampliamente según la provincia.

Según el último relevamiento de la consultora Analytica, el costo de la canasta de alimentos y bebidas de una familia compuesta por dos adultos y dos menores aumentó en promedio entre 2,6% y 1,2% en los distintos puntos del país.

El costo del changuito tuvo mayores subas en Formosa (+2,6%), Catamarca (+2,4%) y La Pampa (+2,3%).

El informe, titulado “Changuito Federal”, busca reflejar una compra mensual de clase media en los principales supermercados online del país, manteniendo la misma marca y tamaño de empaque en todos los casos, para garantizar la comparación entre regiones.

Los precios del changuito de supermercado subieron hasta 2,6% en algunas provincias. (Foto: Analytica)

La Patagonia, la región más cara del país

Como en meses anteriores, el sur del país volvió a liderar el ranking de los changuitos más caros. Santa Cruz encabezó la lista con un costo total de $944.603, seguida por Chubut ($925.409), Tierra del Fuego ($918.569), Neuquén ($889.937) y Río Negro ($873.917).

En el otro extremo, los lugares más económicos fueron Misiones ($828.807), Chaco ($832.188), La Rioja ($832.865) y CABA ($833.670).

Pese a la diferencia de precios, el informe advierte que el poder adquisitivo no es necesariamente mayor en las regiones con changuitos más baratos.

La Patagonía sigue siendo la región más cara del país para llenar el changuito. (Foto: Analytica)

En el NEA, por ejemplo, el costo de la canasta representa el 29,1% del ingreso de dos salarios promedio, mientras que en la Patagonia —donde los precios son más altos— el esfuerzo relativo es menor, ya que el changuito equivale al 15,6% del mismo ingreso.

Los mayores costos son en parte compensados por remuneraciones más altas. “Se destaca Santa Cruz con la canasta más costosa y es el segundo mayor salario promedio del sector privado registrado, por detrás de Neuquén”, señaló el estudio.

Los productos que más subieron

Dentro de la canasta, el aceite de girasol fue el producto que registró las subas más marcadas, con incrementos que oscilaron entre 2% y 4% en casi todas las provincias, a excepción de San Luis (5,1%), Formosa (6,2%), Jujuy (6,3%) y Misiones (7,5%).

Otro producto con incrementos generalizados fue el yogur bebible, con aumentos entre el 3% y 6% en la mayoría de las provincias, aunque con mayores incrementos en Santa Cruz (9,3%) y Tierra del Fuego (15%).

Las galletitas de agua, que en noviembre habían mostrado bajas en varias provincias, registraron un aumento generalizado en diciembre. Las subas se situaron entre el 3% y el 6%, con la excepción de Santa Cruz, donde el alza fue mayor (8%).

El precio de la docena de huevos tuvo aumentos por encima del 4% en casi todas las provincias. “En las provincias del norte la suba estuvo por encima del 10%, mientras que en las patagónicas los incrementos fueron más moderados”, detallaron.

Entre los productos que registraron una baja en su precio, se encuentra la sal fina, mientras que la suprema de pollo empaquetada se mantuvo invariante o con leves aumentos en casi todas las provincias a excepción de Mendoza (1,3%), San Luis (1,2%), La Rioja (1%) y Jujuy (1,6%).

Fuente: TN

Comentarios

comentarios