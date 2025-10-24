Lluvias intensas en Mar del Plata: calles con acumulación de agua y alerta por tormentas

La ciudad vive otra víspera de fin de semana pasada por agua. Desde las primeras horas de la madrugada, fuertes chaparrones sorprendieron a los marplatenses y en pocos minutos varias calles quedaron anegadas debido a la gran cantidad de agua caída en un corto período de tiempo.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones continuarán a lo largo de la jornada de este viernes, con la posibilidad de tormentas eléctricas y vientos que podrían alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h, especialmente hacia la noche.

El fenómeno afecta no solo al partido de General Pueyrredon, sino también a gran parte del centro y sudeste bonaerense, donde las condiciones meteorológicas se presentan muy adversas desde la noche anterior.

En distintos barrios de la ciudad, como Constitución, Puerto y Parque Luro, se reportaron calles con importante acumulación de agua, lo que complicó la circulación vehicular durante la mañana. Personal municipal y de Defensa Civil trabaja en la asistencia y en la limpieza de desagües para evitar mayores inconvenientes.

Las temperaturas para hoy rondan una mínima de 12°C y una máxima cercana a los 20°C, aunque el clima húmedo y ventoso mantendrá una sensación térmica inferior.

El mal tiempo, según el pronóstico, podría extenderse hasta buena parte del sábado, e incluso se prevé que algunas lluvias intermitentes continúen el domingo, por lo que se recomienda circular con precaución y evitar zonas que suelen acumular agua durante tormentas intensas.

Fuente: ahoramardelplata

Comentarios

comentarios