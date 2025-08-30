Lluvias y vientos en Mar del Plata: emitieron un alerta amarillo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que podrían caer hasta 50 milímetros y las ráfagas podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por lluvias y viento para Mar del Plata. La entidad anticipó que podrían caer hasta 50 milímetros y las ráfagas podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

La advertencia, lanzada en la jornada del sábado, será para el lunes por la mañana, cuando las malas condiciones del tiempo que se anticipan para el domingo se extiendan.

Según la entidad, “el área será afectada por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros”.

Además, anticipó que los valores podrían “ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de algunas tormentas embebidas en estas áreas de precipitación”.

En cuanto a la advertencia por vientos fuertes, el SMN remarcó que “El día lunes el sudeste de Buenos Aires será afectado por vientos fuertes del noreste con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”.

Para este domingo, en tanto, se anticipan lluvias y la entidad emitió un alerta amarillo que comprende gran parte del territorio bonaerense y en la zona costera llega hasta Necochea.

Si bien no hay advertencia, en Mar del Plata se pronostican hasta un 70% de chances de lluvias a lo largo de toda la jornada, con vientos de hasta 60 km/h en la tarde y la noche llegando desde noreste.

Fuente: ahoramardelplata

