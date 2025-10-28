Lo Mejor del Teatro Negro de Praga llega a Mar del Plata

El original de Jirí Srnec presenta su «Antología» por varias ciudades de Argentina y arribará a nuestra ciudad mañana miércoles 29 de octubre a las 20.30 al Centro de Arte MDQ (San Luis 1750), justo antes de su despedida en el Teatro Opera porteño.



Con más de 60 años de historia, esta compañía ha recorrido más de 80 países, siendo ovacionada por millones de espectadores en escenarios de Europa, América, Asia y Oceanía. Cada presentación es una muestra de arte, ingenio y poesía visual que convierte lo invisible en asombroso.



El Teatro Negro de Praga es un espectáculo que trasciende idiomas y culturas. Fundado en 1961 por el visionario Jiri Srnec, es considerado el pionero y referente mundial del teatro negro, una disciplina que fusiona teatro físico, pantomima, danza, música y efectos de luz y sombra que desafían la lógica y estimulan la imaginación.

