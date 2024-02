«Lo que no está prohibido está permitido»: cruce por el escaneo de iris entre el oficialismo y la oposición

En los últimos tiempos, es habitual ver en distintos puntos de Mar del Plata largas filas de gente que espera para permitir que le escaneen el iris del ojo y obtener una retribución a cambio.

Desde Acción Marplatense presentaron un pedido de informes para saber quiénes son las personas que llevan adelante esas acciones, quiénes los autorizaron y qué utilización hacen de los datos biométricos que obtienen a partir del escaneo del iris.

Tras ese planteo, el senador provincial Alejandro Rabinovich salió al cruce de la concejal Eva Ayala y sostuvo que «lo que no está prohibido está permitido».

El legislador provincial, mano derecha del intendente Guillermo Montenegro, aseguró que se trata de una «activación más». «El estado no puede intervenir si las personas consideran que está bien dar sus datos. Porque entonces ¿qué sigue? ¿Decirles que no naveguen por internet porque se registran las cookies? ¿Obligamos a Apple a que retire el reconocimiento facial de todos sus iPhone? ¿Prohibimos a Afip y a los bancos a usar la identidad electrónica? ¿Qué la gente no pueda sacar más Cuenta DNI?», sostuvo el legislador en su cuenta de X.

Rabinovich insistió en que «lo que no está prohibido, está permitido«. «Lo dice la Constitución. Si la empresa divulgara la información, sí estaría cometiendo un delito. Lo mismo corre para los bancos, para Afip, para Google, para Amazon, Mercado Libre y miles más. En tal caso el estado debería intervenir. Pero no salen a punta de pistola a obligar a la gente a dar su iris», finalizó.

