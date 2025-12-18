Londres, Nueva York, CABA y ahora Mar del Plata: llega “Vanya” a la cartelera de verano

Con Paulo Brunetti y dirección de Oscar Barney Finn

Desde hace tres veranos consecutivos que sus nombres garantizan piezas teatrales entrañables y de calidad en la cartelera.

Luego de las temporadas con “Muchacho de Luna” y “La lluvia seguirá Cayendo”, el actor Paulo Brunetti y el director Oscar Barney Finn, con el apoyo de Café Cabrales presentan VANYA en la nueva y radical versión del Tío Vania de Chéjov, escrita por Simon Stephens.

El sábado 20 y domingo 21 de diciembre a las 20:30 se vivirá su fin de semana de estreno en el Espacio Cuatro Elementos (Alberti 2746), donde se presentará todos los sábados y domingos de enero y febrero en la Sala Agua del complejo. Las entradas están en venta en la web del teatro, Alternativa Teatral y Fanz.

Bajo la dirección de Oscar Barney Finn (Premio ACE de Oro 2023, entre otros galardones), esta adaptación unipersonal expone con fuerza las esperanzas, los sueños y los arrepentimientos de un clásico que, más de un siglo después, sigue iluminando las complejidades de la condición humana.

VANYA propone un viaje intenso y poético a través de los personajes de Antón Chéjov, encarnados por un solo actor. Una obra clásica reinventada en clave contemporánea. Una experiencia teatral única que combina intimidad, emoción y la mirada actual de dos grandes nombres de la escena: Simon Stephens en la dramaturgia y Oscar Barney Finn en la dirección.

Recorrido internacional de VANYA

En 2023, el reconocido actor Andrew Scott presentó en el Duke of York’s Theatre de Londres Vanya, una versión unipersonal de la obra de Chéjov, adaptada por Simon Stephens y dirigida por Sam Yates. En un desafío interpretativo sin precedentes, Scott encarna a todos los personajes, ofreciendo una actuación que fue aclamada por la crítica internacional y distinguida con importantes galardones.

El espectáculo fue registrado y difundido en cines de todo el mundo a través de National Theatre Live en 2024, acercando esta innovadora propuesta a nuevas audiencias. En 2025, Vanya inicia su recorrido en Nueva York con funciones en el Lucille Lortel Theatre, consolidando su proyección internacional como una de las producciones más relevantes de la escena contemporánea.

