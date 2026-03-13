Los Abuelos de la Nada llegan a Mar del Plata para recordar los clásicos del rock argentino

La banda liderada por Gato Azul Peralta y Gringui Herrera se presentará el 1 de abril en la ciudad con los clásicos inmortales que marcaron una época

La legendaria banda Los Abuelos de la Nada regresa a los escenarios con un espectáculo renovado que propone reencontrarse con algunas de las canciones más representativas del rock argentino.

La presentación en Mar del Plata será el 1 de abril a las 21.30 hs en el Centro de Arte Radio City Roxy, en una noche pensada para los amantes de la música de los ’80 y ’90 y para las nuevas generaciones que descubren la magia de una banda pionera en el género. Las entradas están disponibles en Plateanet y en la boletería del teatro (San Luis 1750).

La banda, liderada por Gato Azul Peralta, heredero del legado de Miguel Abuelo, junto al reconocido guitarrista Gringui Herrera, y acompañados por nuevos integrantes, hará un recorrido por el repertorio original con una puesta actual, cuidada en lo musical y en lo escénico.

El concierto repasará los clásicos que marcaron una época, como Mil horas, Himno de mi corazón y Costumbres argentinas, entre otros temas que forman parte de la historia del rock nacional. A esto se sumará una sonoridad renovada que permite que las canciones mantengan vigencia y conecten también con nuevas generaciones.

Con una producción de alto nivel, que incluye un diseño de luces especialmente pensado para el show y un sonido fiel al espíritu original, el espectáculo busca recrear el clima que convirtió a la banda en una de las referencias fundamentales de los años ’80.

La presentación está dirigida tanto a quienes vivieron la historia del grupo como a quienes descubren hoy su música, en un encuentro donde la nostalgia, la energía y la emoción vuelven a ocupar el centro de la escena.

LOS ABUELOS DE LA NADA

Miércoles 1 de abril | 21.30 hs | Centro de Arte Radio City Roxy (San Luis 1750)

Entradas anticipadas:

https://www.plateanet.com/ | Boletería del Teatro

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