Los Centros de Extensión funcionarán como puntos de inscripción para el ciclo 2026 de la Unmdp

Los CEU ubicados en barrios de General Pueyrredon y en localidades vecinas funcionarán como punto de asistencia, acompañamiento y apoyo para la inscripción al ciclo 2026 en todas las carreras.

Con un nutrido itinerario de fechas, los Centros de Extensión Universitaria (CEU) brindarán nuevamente apoyo en los barrios, para la inscripción a las carreras de todas las facultades de la Unmdp en diferentes sedes, dentro y fuera del partido de General Pueyrredón.

Dichos puntos de inscripción facilitarán información y asistencia a quienes se acerquen con las dudas e inquietudes sobre la oferta de carreras de grado y pregrado, información sobre becas y la carga del formulario virtual correspondiente para estar inscripto en el ciclo 2026.



Durante el presente mes de octubre, y hasta el 30 de noviembre se encuentra formalmente abierto el periodo de inscripciones a la Universidad Nacional de Mar del Plata, el cual está disponible para quienes hayan finalizado sus estudios secundarios, y también para quienes estén cursando el último año del colegio secundario.

Los Centros de Extensión Universitaria funcionan en espacios comunitarios ubicados en diferentes barrios de la ciudad y en algunos municipios de la región y tienen como objetivo generar espacios de articulación e intercambio entre la Universidad y la comunidad.

“En el primer semestre trabajamos fuertemente con las Muestras Educativas en los diferentes barrios donde se asientan, poniendo al alcance más próximo de la comunidad, entre otras cosas, su oferta académica”, señaló Facundo Álvarez, coordinador del CEU de la UNMDP, quien agregó: “Consecuentemente, ahora ofrecemos a todos esos interesados

otro espacio de encuentro, para seguir dialogando sobre la continuidad de sus estudios, y romper algunas barreras y mitos sobre el acceso a la universidad.

Fuente: Mi8

