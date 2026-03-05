Los docentes universitarios confirmaron paro de una semana en el inicio de clases

En una decisión acordada por las delegaciones gremiales de todo el país, los docentes universitarios decidieron avanzar con su plan de lucha en reclamo de mejoras salariales y presupuesto para las casas de estudio y concretarán un paro en coincidencia con el inicio del actual ciclo lectivo.

La fecha elegida corresponde a la semana que se extiende entre el 16 y el 20 de marzo, momento en el que todas las carreras de las distintas universidades estarán en marcha, ya que algunas tienen un inicio anticipado, a partir del próximo lunes.

El plenario de secretarios generales de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) contó con participación de la Agremiación de Docentes Universitarios Marplatenses (ADUM) y justificó este recurso frente a la falta de respuestas del gobierno nacional a los petitorios presentados desde el año pasado

El plenario de autoridades del gremio se declaró en sesión permanente y en alerta “ante el intento del gobierno de modificar la Ley de Financiamiento Universitario”, normativa que fue ratificada por ambas cámaras legislativas.

Para próximos 12 y 13 de marzo se fijó un nuevo encuentro y congreso de Conadu para definir continuidad del plan de lucha que tiene como mociones la realización de paros de una semana cada mes, paros escalonados mensuales (una semana en marzo, dos en abril, tres en mayo, y así) o paro por tiempo indeterminado desde el 16 de marzo.

“”La situación laboral de la docencia universitaria se ve agravada por el proyecto de ley de financiamiento del Gobierno”, dijeron y plantearon que “del 55% del salario perdido desde 2023, la gestión de Milei ofrece pagar sólo el 12% y no ofrece garantías de recomposición para 2026”

También se advirtió que en cuanto a la garantía salarial, la Secretaría de Educación convocó este lunes a la Paritaria Nacional Docente y ofreció 0% de incremento. “Más del 30% de la docencia de la UNMDP cobra la garantía salarial y no tiene aumentos desde hace un año”, remarcaron desde Adum.

Es momento de prestar atención a los y las legisladoras que años anteriores votaron a favor de la recuperación del presupuesto universitario y hoy se muestran más cercanas al Gobierno, acompañando la reforma laboral regresiva y precarizadora.

Los jueces federales también cumplen un rol determinante en torno al financiamiento: aún esperamos que resuelvan la cuestión de fondo en el recurso de amparo presentado por 50 universidades nacionales reclamando la implementación de la Ley de Financiamiento.

Fuente: Ahora Mar del PLata

