Mirador Virtual Mobile

Los incendios en la Patagonia durante el verano fueron los más graves de la región en 60 años

ARCHIVO
48

Se perdieron más de 60 mil hectáreas de bosque, según un documento de Greenpeace y la UBA que se hizo en base a imágenes satelitales.

Los incendios forestales que golpearon a la Patagonia entre octubre de 2025 y marzo de 2026 dejaron una marca histórica: destruyeron 60.845 hectáreas de bosque y se convirtieron en los más graves registrados en la región en las últimas seis décadas. La superficie afectada duplicó la de la temporada anterior (31.722 hectáreas) y fue diez veces mayor al promedio de los años 2022, 2023 y 2024.

El dato surge de un informe elaborado por Greenpeace Argentina junto con investigadores del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA) de la UBA, a partir del análisis de imágenes satelitales Landsat.

La provincia más afectada fue Chubut, donde el fuego consumió 60.304 hectáreas. Muy por detrás quedaron Santa Cruz, con 290 hectáreas quemadas; Neuquén, con 238; y Río Negro, con 13. No se registraron áreas afectadas en Tierra del Fuego.

Los incendios más destructivos ocurrieron en el Parque Nacional Los Alerces, El Turbio y el Parque Nacional Los Glaciares, donde el fuego avanzó sobre áreas protegidas con alto grado de conservación. También fue crítico el incendio en Puerto Patriada, El Hoyo y Epuyén, que alcanzó viviendas, plantaciones y bosques nativos.

Imágen aérea del Parque Nacional Los Alerces durante los incnedios del verano Foto: Greenpeace
Imágen aérea del Parque Nacional Los Alerces durante los incnedios del verano Foto: Greenpeace

“Fue un ecocidio que tardará dos siglos en recuperarse. Se trataron de los peores incendios forestales de las últimas seis décadas en la región y el fuego arrasó diez veces más superficie de bosques que el promedio de los años 2022, 2023 y 2024”, aseguró Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.

La Patagonia concentra una de las últimas grandes reservas mundiales de bosques templados relativamente intactos y uno de los ecosistemas mejor conservados de la Argentina, con cerca de 3 millones de hectáreas. Allí habitan especies emblemáticas como el huemul, el pudú, el huillín y el carpintero gigante.

Según datos oficiales citados en el informe, entre 2001 y 2024 ya se habían perdido 121.547 hectáreas de bosques andino-patagónicos, principalmente por incendios, con Chubut concentrando el 57% de esa destrucción.

La provincia más afectada por los incendios fue Chubut. Foto: Greenpeace
La provincia más afectada por los incendios fue Chubut. Foto: Greenpeace

Los especialistas advierten que el agravamiento de las sequías por la crisis climática incrementa el riesgo de incendios forestales, mientras que cerca del 95% de los focos se originan por acción humana, ya sea por fogatas, colillas mal apagadas o prácticas vinculadas al uso del suelo.

El impacto va mucho más allá de la pérdida de árboles: implica fragmentación de hábitats, desaparición de especies, degradación del suelo, erosión y menor capacidad de almacenamiento de agua.

Sobre este punto, Giardini cuestionó la política ambiental del Gobierno: “Que el Gobierno haga recortes en los fondos de Parques Nacionales y promueva flexibilizar las Leyes de Bosques y Manejo del Fuego resulta una peligrosa combinación de negacionismo, negligencia y desidia”.

Fuente: TN

Comentarios

comentarios

Noticias Relacionadas

Ya hubo 50…

May 19, 2026 41

Milei afirma que…

May 19, 2026 16