Ya hubo 50 despidos en carnicerías y frigoríficos de Mar del Plata: «La problemática se va acentuando»

Desde el Sindicato de la Carne local no visualizan un panorama alentador en medio de la crisis de consumo que golpea a diferentes sectores

Desde el Sindicato de la Carne de Mar del Plata confirmaron a Canal 8 que, de un tiempo a esta parte, ya se registraron cerca de50 despidos en el sector.

Según refirió Osvaldo Quiroga, referente del gremio, los despidos vienen registrándose «por goteo» desde hace meses, pero «ahora se ven reflejados en números y acentuándose con la crisis del consumo de carne que se sostiene».

«Eso hace difícil para las empresas mantener a los compañeros y lo primero que se hace es despedir a los trabajadores. Lo vemos en carnicerías, en cadenas y en frigoríficos. Todos entran en crisis por la baja de consumo y hay despidos, ya son cerca de 50«, definió Quiroga.

En tanto, no visualizó un escenario positivo para el futuro: «Creo que se va a agravar un poco. Ojalá me equivoque, pero mientras el gobierno mantenga el rumbo económico perjudicando a la industria se va a acentuar la problemática en muchos sectores de Argentina».

En el sector, durante los últimos años se redujo la cantidad de mano de obra capacitada para ingresar a las carnicerías o frigoríficos de la ciudad, por lo que el sindicato, junto a Empleados de Comercio, inició ciclos de capacitación para especializar a los futuros trabajadores que hoy, y en medio de la crisis de consumo que atraviesa el país, no encuentran trabajo.

«Ahora vemos un agravamiento de la situación y eso hace difícil la reinserción de los compañeros y los despedidos en el sistema laboral. Si esto se revierte en la industria puede haber plena mano de obra pero con este rumbo económico y la baja de consumo acentuándose, va a ser difícil», finalizó.

Fuente: Mi8

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