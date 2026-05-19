El costo de la construcción subió 3,1% en abril, el mayor salto desde septiembre

El costo de la construcción saltó 3,1% en abril, la mayor suba desde septiembre del año pasado. A su vez, el índice también marcó una variación interanual del 30,2%, y el acumulado del año marcó 10,1%, según publicó en esta jornada el INDEC.

Este resultado fue consecuencia de las alzas de 2,9% en el capítulo “Materiales”, 3,1% en “Mano de obra” y 3,3% en “Gastos generales”.

A su vez, el nivel general del 3,1% se explica por el siguiente comportamiento de los tres grandes rubros: gastos generales con el 3,3% (el de mayor suba este mes), mano de obra con el 3,1% y materiales con el 2,9%.

La brecha laboral: los subcontratos duplicaron a los salarios

El capítulo de Mano de obra, que registró una suba alineada con el nivel general (3,1%), desnudó una marcada brecha interna. El incremento estuvo traccionado con fuerza por los subcontratos de mano de obra, que saltaron un 6%, duplicando el ajuste que percibió el personal asalariado (2,6%).

Insumos plásticos en alza y respiro en el hierro

El rubro Materiales (2,9%) se mantuvo apenas por debajo del índice general, pero combinó picos de aumentos preocupantes con bajas imprevistas en insumos críticos:

En el extremo alcista: Los productos plásticos lideraron las subas con un 8,5% , seguidos de cerca por los productos aislantes (6,8%) y las mesadas de granito (6,2%).

Los , seguidos de cerca por los productos aislantes (6,8%) y las mesadas de granito (6,2%). El dato deflacionario: En contraposición, los insumos clave para las etapas estructurales y de finalización dieron un respiro al sector. Se registró una baja en los precios de hierro para la construcción (-0,4%) y de ascensores (-0,9%).

Fuente: ámbito

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