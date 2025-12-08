Los juguetes sin pantallas que serán furor esta Navidad

La llegada de la Navidad vuelve a encender la ilusión de elegir el regalo perfecto para los más chicos, una tradición que año a año moviliza a miles de familias y dinamiza el consumo en los rubros vinculados al entretenimiento infantil. En medio del clima festivo, los niños llegan con pedidos muy definidos, impulsados por todo aquello que ven, siguen y comparten en redes sociales, plataformas digitales y universos animados que marcan cuáles son los juguetes que se vuelven protagonistas de la temporada.“Hoy los chicos están muy atentos a lo que se vuelve tendencia. Ven cómo otros niños juegan, interactúan o descubren productos nuevos, y eso despierta una enorme curiosidad. Para ellos, recibir esos juguetes no es solo una experiencia de diversión, también es una forma de sentirse parte del mismo universo”, comenta Cristina Caffaro, Marketing Manager de Vulcanita.

Entre los favoritos de esta Navidad aparecen los juguetes que combinan desafío, creatividad y personajes que los chicos ya sienten como propios. El Cubo Rubik’s sigue siendo uno de los clásicos más elegidos, un infaltable que cada año suma nuevos fanáticos por su capacidad de poner a prueba la lógica, la paciencia y la concentración. También crece la demanda por Gui Gui, el slime, masa o nube inspirado en el skin care, que combina una experiencia sensorial ASMR con lo trendy y el coleccionismo.

En el universo de la acción, Monster Jam se consolida como uno de los grandes protagonistas con sus vehículos emblemáticos que permiten recrear acrobacias, choques y competencias. A la par, el fenómeno Pokémon vuelve a ocupar un lugar destacado: desde figuras y peluches hasta cartas y accesorios que amplían la experiencia de su mundo animado, convirtiéndolo en un deseo recurrente en las listas de los más chicos.

Las series que conquistaron a las familias también tienen su espacio garantizado entre los pedidos navideños. Bluey, con su propuesta cercana, se posiciona entre los juguetes preferidos gracias a sus personajes y sets inspirados en la vida cotidiana de las familias. Por su parte, Paw Patrol continúa como un éxito firme e intergeneracional, impulsado por su universo de aventuras y rescates. En el segmento de fanáticos del anime, One Piece gana terreno entre los niños y preadolescentes, con figuras y coleccionables que reflejan a sus personajes más icónicos.

Finalmente, los juguetes de Melissa & Doug se destacan entre quienes buscan propuestas más tradicionales, orientadas al desarrollo creativo y sensorial. Sus juegos de madera, actividades manuales y materiales didácticos son elegidos por familias que priorizan el aprendizaje a través del juego libre sin pantallas.

Desde la marca remarcan que, más allá del entusiasmo por las tendencias, elegir el juguete adecuado implica considerar la etapa de desarrollo de cada niño para asegurar una experiencia que además de divertida resulte estimulante. “Cuando un juguete se adapta a su edad y a su nivel de habilidades, no solo genera más interés: potencia la creatividad, la concentración y el aprendizaje”, detallan.

Una Navidad atravesada por la identidad y la emoción

Con las familias preparando los últimos detalles para el arbolito, los juguetes vuelven a ser el puente ideal para compartir tiempo de calidad, imaginar mundos nuevos y crear recuerdos que perduren. La magia de la Navidad, una vez más, se materializa en esa mezcla perfecta de sorpresa, juego y emoción que solo los regalos pueden despertar.

En definitiva, los juguetes de esta Navidad no son solo objetos de entretenimiento: son símbolos de pertenencia, inversión emocional y, en muchos casos, cultural. Con precios que van desde los $20.000 hasta los $300.000, las tendencias muestran que el mercado argentino se adapta a todos los bolsillos y confirma que el ritual de elegir un regalo para el arbolito sigue siendo una tradición que une generaciones.