Los médicos de la UFASTA podrán ejercer en Estados Unidos y otros países

La Facultad de Ciencias Médicas UFASTA fue reconocida por la Educational Commission for Foreign Medical Graduates – ECFMG, como escuela de medicina. Esto acredita y otorga a la Universidad FASTA la sponsor note al World Directory of Medical Schools, siendo éste un paso ineludible para validar a los médicos graduados en el extranjero.

De esta manera, los médicos de la Universidad Fasta ya pueden realizar sus residencias, como así también ejercer en los EEUU, Canadá, Inglaterra, Australia y en los demás países que utilicen a la ECFMG como agencia de validación y acreditación de universidades extranjeras.

La ECFMG (Comisión Educativa para Médicos Graduados en el Extranjero) es una agencia dependiente del Departamento de Educación de los EEUU, que verifica que la Universidad exista, que cumpla con los estándares establecidos por el Ministerio de Educación de la Nación Argentina (en este caso CONEAU), que pueda otorgar títulos válidos, y que los médicos estén formados en ciertos contenidos médicos-clínicos.

“Para validar a la Universidad Fasta, se tuvieron que entregar copia de nuestros títulos, de nuestros analíticos, de nuestros programas de estudio, de la firma de nuestras autoridades. El Ministerio de Educación de la Nación tuvo que escribir una nota y completar unos formularios donde nos reconoce como Universidad, y solicitó en favor nuestro la sponsor note que finalmente nos otorgaron” explicó el Abog. Federico Giacopazzi de la Dirección de Asuntos Internacionales UFASTA.

“Si bien nosotros ya estábamos inscriptos hace algunos años en el Directorio Mundial de Escuelas de Medicina (World Directory of Medical Schools), cuando ingresabas UFASTA, no tenía la sponsor note de esta agencia ECFMG. Es decir, ya estábamos inscriptos pero no había papel que certifique que tenemos todo en regla, y que nuestros graduados son aptos. Sin esa sponsor note, no te pueden tomar para residencias ni para trabajar, porque los hospitales y cada estado, lo primero que hace es verificar que tu Escuela de Medicina exista. Ahora nuestros médicos graduados pueden ejercer su profesión en esos países, y nuestros alumnos avanzados pueden hacer sus residencias allí” agregó Giacopazzi.

Al momento de postular a una residencia, los interesados tendrán que rendir un examen de inglés y dos exámenes sobre medicina (Step 1 y Step 2). El Step 1 es sobre ciencias básicas, y se puede rendir incluso siendo alumno (recomiendan que sea un alumno que haya pasado toda la parte más básica de la carrera, por ejemplo 3er año). El step 2 también se puede hacer siendo alumno todavía, aunque es más avanzado, sobre ciencias clínicas (recomiendan 5to año).

La Sponsor Note se puede observar en https://search.wdoms.org/home/SchoolDetail/F0004369. Para más información sobre las residencias o empleos en el exterior comunicarse con internacionales@ufasta.edu.ar

