Mientras sigue la licitación, el municipio convalidó pagos millonarios para sostener las cámaras de seguridad

El decreto autoriza la continuidad del servicio de mantenimiento del sistema de videovigilancia mientras avanza la licitación abierta por la comuna.

Mientras sigue en marcha la licitación para el mantenimiento de cámaras de seguridad, el municipio convalidó la continuidad del servicio que presta NEC Argentina S.A. y autorizó pagos mensuales por $80.881.787,24 para sostener el sistema de videovigilancia.

La medida quedó formalizada a través de un decreto firmado por el intendente, en el marco del expediente que tramita la determinación y pago de las sumas correspondientes a la empresa por la prestación del servicio de mantenimiento del sistema de videovigilancia.

Según se desprende del texto oficial, la comuna justificó la decisión en la necesidad de garantizar la protección de la comunidad a través del funcionamiento de las cámaras instaladas en la vía pública y de los softwares asociados al sistema, al considerar primordial que esos dispositivos permanezcan activos.

El decreto señala que la empresa continuó con la prestación pese a que ya había finalizado el servicio contratado bajo la Orden de Compra 1188/24, y remarca que la continuidad debe sostenerse mientras avanza el proceso licitatorio impulsado por el municipio.

En ese sentido, se establece que la convalidación del servicio comprende el período que va desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de julio de 2026, o hasta que se produzca la adjudicación de la licitación en trámite, lo que ocurra primero.

El seguimiento de las cámaras del COM.

La documentación oficial también detalla que la firma NEC Argentina S.A. presentó tres facturas por el mismo monto de $80.881.787,24 cada una, correspondientes al servicio prestado, y que el área requirente certificó que la prestación fue realizada en conformidad y bajo las condiciones pactadas.

Además, el decreto autoriza el pago a la empresa en función del cálculo que deberán realizar las áreas municipales competentes, fijando como referencia ese valor mensual por todo concepto.

De acuerdo con el texto, el gasto total previsto por este esquema asciende a $566.172.510,68, imputado a la partida presupuestaria correspondiente.

Así, mientras la comuna mantiene en curso el proceso licitatorio para definir el futuro del servicio, resolvió asegurar la continuidad operativa del sistema de videovigilancia con una convalidación directa a la empresa que ya venía prestándolo.

Fuente: Mi8

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