Los precios mayoristas aumentaron 3,7% en septiembre y un 20% en lo que va de 2025

Los precios mayoristas tuvieron un alza más fuerte que en agosto, cuando el aumento fue el 3,1%. En los últimos 12 meses el aumento trepó al 24%.

Los precios mayoristas registraron un alza de 3,7% en septiembre, lo que significó una aceleración de 0,6 puntos porcentuales contra agosto, que cerró en 3,1%, según lo informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

De esta forma, desde enero, los precios al por mayor avanzaron 20% y acumularon un alza de 24,2% en los últimos 12 meses. Mientras que fue mayor a la inflación minorista de septiembre, que fue del 2,1%.

La variación del Índice de Precios al por Mayor (IPIM) en septiembre se explicó por la suba de 3,3% en los productos nacionales y una variación de 9% en los importados.

Dentro de los productos nacionales, la división con mayor incidencia en el IPIM fue la de productos primarios, con un alza de 4%.

Le siguieron los productos nacionales, con una suba de 3,2% y por último se ubicó el costo de la energía eléctrica, que solo aumentó 0,4% en el mes. Con este dato, son cuatro meses consecutivos de aceleración de la inflación mayorista.

El Índice de Precios al por Mayor (IPIM) es el que mide la variación de los precios a los que los productores e importadores venden en el mercado interno, incluyendo impuestos. Este mostró una suba de 3,7% en septiembre y un alza de 24,2% interanual.

El Índice de Precios Internos Básicos al por mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo del IPIM, mostró una suba de 4,1% en el noveno mes del año y una suba interanual de 24,5%.

El Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) calcula la variación de los valores de la producción local, sin impuestos. Este componente mostró un ascenso de 4% en septiembre y una variación interanual de 25,6%.

Fuente: Diario Popular

