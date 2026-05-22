Los universitarios vuelven al paro y no habrá actividad en las aulas durante la última semana de mayo

El Plenario de Secretarías Generales de la CONADU Histórica resolvió realizar un nuevo un paro nacional, esta vez desde el próximo martes hasta el sábado, para darle continuidad a los reclamos emprendidos desde fines del año pasado para que el gobierno nacional ponga en práctica la Ley de Financiamiento Universitario que debería garantizar presupuesto para las casas de estudio y mejoras salariales para su personal, entre otras ventajas.

Se resolvió en estas últimas horas y la decisión se tomó luego del gran impulso que a la causa significó el apoyo encontrado en todo el país a la última Marcha Federal, convocada por trabajadores y alumnos de las universidades. Se logró, entonces, una expresión multitudinaria en las calles de las distintas provincias.

La medida aplicará luego del fin de semana largo que se genera con el feriado del lunes 25. Desde Conadu, el gremio que reune a los docentes a nivel nacional, se escuchó la postura de las distintas delegaciones y se coincidió en retomar esta modalidad que se implementa desde el inicio del actual ciclo lectivo, con paros mensuales de una semana completa.

“Las marchas realizadas en las distintas universidades nacionales volvieron a expresar con fuerza el rechazo al ajuste del gobierno sobre la educación pública, los salarios, la ciencia y el sistema universitario en su conjunto”, señalaron desde el gremio.

El plenario coincidió en que la extraordinaria respuesta social obtenida es “un respaldo muy poderoso para la continuidad de nuestro plan de lucha, frente a un gobierno que continúa sin dar respuestas a las demandas salariales y presupuestarias”. En ese sentido, señalan que el paro nacional de una semana entre el 26 y el 30 de mayo se acompañará con acciones de visibilización y de protesta en todo el país. Y, anticipan, será el espacio para el debate que nos llevará a resolver las medidas para el cierre del cuatrimestre y el inicio del segundo semestre.

El plenario también expresó su repudio a los “ataques, agravios y campañas de desprestigio impulsadas contra las universidades públicas y sus trabajadores/as, ratificando el compromiso histórico de la CONADU Histórica con la defensa de la universidad pública, gratuita, científica, democrática, con ingreso irrestricto y al servicio de las necesidades de nuestro pueblo”

Fuente: Ahora Mar del Plata

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