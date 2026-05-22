Tolerancia cero: Prefectura detectó un nuevo buque extranjero realizando maniobras compatibles con pesca ilegal en la ZEEA

Se trataría del buque PLAYA DE GALICIA, de bandera española.

En el marco de la política de “tolerancia cero” frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, el Estado Nacional continúa fortaleciendo el control y monitoreo permanente en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), mediante la presencia operativa de la Prefectura Naval Argentina y el empleo de tecnología destinada a la vigilancia y detección de buques extranjeros en infracción.

A través de las tareas de control efectuadas por la Fuerza y del análisis de información procesada por el Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, se detectó al buque pesquero PLAYA DE GALICIA, de bandera española, operando en el área adyacente a la ZEEA desde el pasado 13 de abril de 2026.

La embarcación arribó inicialmente a una zona ubicada aproximadamente a 232 millas náuticas de Punta Redonda, provincia de Buenos Aires, donde permaneció desarrollando actividades hasta el 21 de abril. Posteriormente, realizó un desplazamiento hacia una nueva zona de operaciones más al sur.

El pasado 18 de mayo, el pesquero registró dos ingresos dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina. Durante el primero, mantuvo velocidades promedio cercanas a los 6 nudos. Sin embargo, en una segunda incursión, los registros reflejaron velocidades medias aproximadas de 4,5 nudos y desplazamientos compatibles con maniobras de pesca por arrastre.

La situación fue constatada mediante el análisis de los reportes emitidos por el sistema AIS del buque y procesados por nuestro Sistema Guardacostas, logrando verificar en la última incursion, un ingreso de aproximadamente 107 metros dentro del espacio marítimo argentino.

Del análisis integral de la información obtenida, se desprende que los registros de velocidad, desplazamiento y maniobra efectuados antes, durante y después de la segunda incursión presentan patrones consistentes con operaciones extractivas, en presunta infracción a la Ley N° 24.922 del Régimen Federal de Pesca, conforme los lineamientos establecidos en la Disposición N° 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca.

Asimismo, no existen registros de comunicaciones efectuadas por el capitán o representantes del buque a los Centros de Gestión de Tráfico de la Prefectura, que permitan presumir situaciones de emergencia o causas de fuerza mayor que justificaran la navegación a bajas velocidades dentro de la ZEEA.

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