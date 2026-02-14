Los Veteranos de Malvinas alertan por falsas colectas en Mar del Plata

Los Centros de Veteranos de Guerra de Malvinas de Mar del Plata emitieron un comunicado para advertir a la población sobre la presencia de “personas inescrupulosas” que, invocando el nombre de los excombatientes, “solicitan colaboraciones económicas en la vía pública”.

Desde las organizaciones remarcaron que en la ciudad rige un acuerdo mediante el cual los Veteranos no solicitan dinero en la vía pública bajo ninguna modalidad. Asimismo, aclararon que está prohibida la venta de memorabilia sin expresa autorización de las entidades que los representan.

En el mensaje, las instituciones apelaron a la buena voluntad de los ciudadanos y pidieron que, ante este tipo de situaciones, se realicen las denuncias correspondientes para evitar que se usufructúe una causa tan sensible como la de los excombatientes de Malvinas.

El comunicado lleva la firma del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata, junto a AVEDEMA, AVEGAS, la Agrupación de Buzos Tácticos, la Asociación de Infantes de Marina, Veteranos de Guerra Círculo de Defensa Nacional y el Centro de Civiles Operativo Malvinas.

Las entidades reiteraron que cualquier campaña o actividad oficial será comunicada exclusivamente a través de sus canales institucionales.

Fuente: Ahora Mar del Plata

