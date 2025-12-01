Luego de los destrozos, este lunes vuelven las clases en la escuela 21

Este lunes, los alumnos de la escuela 21 volverán a clases luego de los graves incidentes que se produjeron el 11 de noviembre.

El 11 de noviembre la escuela primaria 21 del barrio Jorge Newbery fue escenario de un caos: familiares de dos nenas presuntamente abusadas por otro nene de la escuela provocaron disturbios y destrozos en el establecimiento, según señalaron, ante la falta de respuesta de las autoridades. Hoy, 20 días después de aquella triste jornada, los chicos de la escuela pudieron volver a las aulas.

Según pudo saber Mi8, los arreglos por los destrozos que sufrió el establecimiento se completaron a partir de las gestiones del Consejo Escolar.

Sin embargo, las autoridades de la Jefatura Distrital decidieron llevar adelante reuniones con la comunidad educativa antes de que los chicos pudieran volver a clase. Las autoridades educativas se reunieron con los padres de los alumnos para establecer distintas pautas que permitieran volver con la mayor normalidad posible.

Luego de casi 20 días sin clases, este lunes los chicos volvieron a las aulas de forma escalonada.

Rotura de vidrios en la Primaria Nº 21.

El escándalo se desató por la denuncia de dos niñas de primer grado, quienes acusaron a un compañero más grande de haberlas tocado por sobre la ropa en sus partes íntimas. Los padres y allegados de las presuntas víctimas generaron disturbios en el establecimiento y provocaron severos daños.

Desde el Consejo Escolar habían señalado que los daños más graves fueron en la puerta de ingreso, por la rotura de vidrios, puertas y cerrajería. Solo en eso se habían gastado más $5 millones. La cifra final trepó a $6,5 millones. Durante la violenta protesta también dañaron la parte interna, vaciaron todos los matafuegos, entre otras cuestiones.

