Luis Caputo instó a los ahorristas a depositar sus dólares en el Nación si en otros bancos ponen trabas

El ministro de Economía lo anunció tras las quejas de algunos usuarios de X por reparos de las entidades bancarias.

El ministro de Economía, Luis Caputo, instó este sábado a que los ahorristas depositar sus dólares en el Banco Nación en el caso de que otras entidades no apliquen el nuestro sistema instaurado tras la sanción de la ley de Inocencia Fiscal. «Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente», prometió.

«Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley», instó Caputo en sus redes sociales. Poco después, la banca pública aseguró que «está preparado para satisfacer la demanda de sus clientes».

«Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente, para realizar el consumo que quieran o para ahorrar ganando un interés, como en cualquier lugar del mundo», prometió.

De acuerdo a la Ley de Inocencia Fiscal recientemente aprobada, el Banco Nación, a través de sus más de 700 sucursales y canales digitales, está preparado para satisfacer la demanda de sus clientes y de toda aquella persona interesada a la hora de hacer consultas o solicitar… https://t.co/JzRlUs06Xc — Prensa BNA (@prensabna) December 27, 2025

Inocencia Fiscal: las claves del proyecto del Gobierno para el dólar y el Impuesto a las Ganancias

El proyecto de ley de Inocencia Fiscal, que recibió media sanción en la Cámara de Diputados la semana pasada como parte del paquete de reformas tributarias impulsado por el Gobierno, ingresa este viernes desde las 12 al Senado para su tratamiento. La iniciativa plantea una modificación de fondo en el vínculo entre el fisco y los contribuyentes, con efectos relevantes sobre el uso de los llamados “dólares del colchón”, el Impuesto a las Ganancias, el pago de multas y los esquemas de moratoria por deudas impositivas, entre otros aspectos centrales.

Desde el oficialismo presentaron la propuesta como un instrumento orientado a reducir la conflictividad fiscal y estimular la formalización de ahorros no declarados.

Si bien el texto no incorpora de manera explícita un régimen de blanqueo de capitales, sí introduce cambios en normas tributarias y penales que limitaron el accionar persecutorio del Estado en situaciones de evasión de menor cuantía, con el objetivo de redefinir los criterios de control y sanción.

Ley de Inocencia Fiscal: principales cambios propuestos

Una de las modificaciones centrales es la actualización de los umbrales que determinan cuándo una falta tributaria pasa de ser administrativa a penal. Por ejemplo, el piso para considerar evasión simple subiría desde montos muy bajos fijados en 2017 a niveles significativamente mayores, con cifras como $100 millones para evasión simple y $1.000 millones para la calificada.

El proyecto también actualiza las multas, amplía los plazos de prescripción en ciertos casos y reduce los plazos de prescripción para contribuyentes cumplidores, lo que, según sus impulsores, ofrecería mayor predictibilidad en la relación con la administración tributaria.

Declaración jurada simplificada de Impuesto a las Ganancias

Una de las secciones más discutidas es la creación de un régimen voluntario de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas cuyos ingresos y patrimonio no superen ciertos límites. En ese esquema, la autoridad fiscal confecciona la declaración en base a datos disponibles, y si el contribuyente paga en término, queda liberado de otras obligaciones formales salvo errores graves detectados posteriormente.

¿Qué impacto tendría en los «dólares del colchón»?

Aunque en el debate público el proyecto se asocia con una vía para incentivar que los argentinos “saquen los dólares del colchón” y los integren al circuito formal, los especialistas aclaran que no hay un régimen específico de blanqueo ni disposición que obligue o garantice condonaciones automáticas.

El supuesto efecto sobre los fondos no declarados es indirecto: al limitar el uso de indicios patrimoniales no justificados como disparadores automáticos de inspecciones y actualizar los criterios fiscales, el proyecto intenta reducir el riesgo percibido por ahorristas informales al momento de usar sus activos en la economía formal.

Fuente: Ámbito

Comentarios

comentarios