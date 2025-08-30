Made in Lanús, un clásico del teatro argentino en Mar del Plata 

Con las actuaciones de Alberto Ajaka, Cecilia Dopazo, Esteban Meloni y Malena Solda, dirigidos magistralmente por Luis Brandoni, la función será el domingo 14 de septiembre.

En el marco de su gira y antes de la temporada 2026, Made in Lanús, el clásico argentino que emocionó a todo el país, protagonizada por Alberto Ajaka, Cecilia Dopazo, Esteban Meloni y Malena Solda, con dirección de Luis Brandoni, llega a Mar del Plata el domingo 14 de septiembre a las 20 hs en el Centro de Arte Radio City Roxy (San Luis 1750).

«Made in Lanus» es una verdadera pieza maestra de Nelly Fernández Tiscornia, que continúa con una vigencia única y es muy necesaria para reflexionar en estos tiempos.

La obra cuenta la historia de Mabel y Osvaldo, una pareja de argentinos que viven en Norteamérica, regresan luego de 10 años a su país para concurrir al casamiento de un familiar.

Allí se reencontrarán con La Yoli y El Negro (hermano de Mabel), un matrimonio de clase media, que a pesar de las reiteradas crisis económicas, sobreviven como pueden, en la populosa ciudad de Lanús, del conurbano bonaerense. Durante el encuentro, Mabel y su hermano develan una sorpresa. Momentos entrañables, cargados de nostalgia y afecto, cuentan una historia en donde cada personaje tomará una postura distinta y absolutamente visceral que describe una problemática siempre presente en nuestro país.

Las entradas para la obra que cautiva al público en cada función pueden adquirirse en boletería del Teatro y por Plateanet.

MADE IN LANÚS

Libro: Nelly Fernández Tiscornia

Elenco: Alberto Ajaka, Cecilia Dopazo, Esteban Meloni, Malena Solda.

Escenografía: Lula Rojo

Vestuario: Alejandra Robotti

Asistente de dirección: Nicolás Bianchi

Dirección: Luis Brandoni

MADE IN LANUS, de Nelly Fernández Tiscornia

Funciones: Domingo 14 de septiembre – 20 hs

Centro de Arte Radio City Roxy – San Luis 1750 – Mar del Plata

