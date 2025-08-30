Manga: el género literario japonés que se tomó el mundo

Aunque muchos lectores tradicionales lo miran como un género menor, estos libros, que originalmente se leen “al revés”, según los cánones de la cultura occidental, han logrado difundir la cultura japonesa por el resto del planeta con un éxito mayor que el sushi o las geishas.

El mundo del libro tiene una gran variedad de géneros que han atrapado a muchos lectores, drama, romance, aventuras expresados en novelas, cuentos, relatos, obras teatrales o piezas poéticas; desde el oriente llegó una nueva expresión literaria, el manga.

Su distribución en Latinoamérica ha sido grande, a pesar de provenir de una región con grandes diferencias culturales y de las dificultades logísticas, pues durante muchos años fue difícil y costos acceder a estos libro que , además, según los cánones occidentales, se lee al revés, lo cual no ha sido obstáculo para que cada vez sea más exitoso, sobre todo entre los jóvenes.

Los libros deben pasar por una serie de procesos, tanto de diseño como de traducción, quizás uno de los mayores retos.

Uno de los elementos más atractivos de los manga son las ilustraciones. Tanto autores como editores son muy exigentes con la parte gráfica, que le dan a estos productos parte de sus principales características, por lo cual, el proceso de elaborar un manga lleva mucho tiempo y, con la tradicional exigencia japonesa, si el producto final no es del agrado de la editorial, hay que volver a empezar y repetir todo el trabajo.

A América Latina, el manga llegó en forma de series televisivas, populares en muchos países hasta el día de hoy, como “Dragon Ball”, “Sailor Moon”, “Súper campeones”, entre otros.

Manga es la palabra japonesa que designa cualquier tipo de historieta. Se han encontrado ejemplos de este tipo de historias ilustradas en piezas que datan del siglo XII, en un género satírico que se conoció como “chojugiga”, pero se dice que fue en 1814 que el reconocido pintor e ilustrador Katsushíka Hokusai utilizó por primera vez esta palabra en una de sus historias. 162

¿Por qué utilizó la palabra “manga” en una historia? Porque este escritor practicó ukiyo-e, que son tablillas con dibujos que fueron populares en el periodo Edo. El cual deja una marca del dibujo japonés a través de la historia oriental.

El viaje a Tokio de Tagosaku y Mokube se le considera como el primer manga moderno. Además, no solo sirvió para caricaturas, también para los procesos sociales y políticos, tal como es el caso del cómic japonés Billy Pack, de Mitsuhiro Kawashima (1954) quien relata parte de la ocupación estadounidense en japón.

Y a partir de que empezó a ver más visibilidad del manga y que muchas personas pudieron acceder a comprar uno, la industria de este género creció, pues según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) el manga representa en el país un gran porcentaje de crecimiento, siendo que la expansión es mundial ya que se adquiere a través de Grupos editoriales como Panini, kamite o Bruguera.

Seguro se preguntarán ¿Por qué el manga es un género literario? A pesar de su formato hibrido de texto e ilustración, las historias tienen una estructura narrativa: desarrollo, clímax y desenlace. Además, que en cada tomo se mantendrán los personajes y la problemática por la que tienen que pasar en lo que se cuenta.

Los escenarios, el tiempo, el lenguaje y las combinaciones narrativas son parte del género literario que buscan tratar distintas temáticas para los lectores.

Comentarios

comentarios