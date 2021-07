Mar del Petróleo: la costa en alerta

El bloque 100 de la Cuenca Argentina del Norte se encuentra en frente de la costa de Mar del Plata, en el principal corredor biológico del Mar Argentino. Con una superficie de 15.000 km2, 75 veces mayor a la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el bloque es el más grande de la cuenca. La empresa noruega Equinor, está a cargo de la primera etapa, que consiste en el relevamiento sísmico en busca de petróleo y gas en el bloque, que comenzará en octubre de este año.

El procesamiento de los datos de este relevamiento llevará un año, por lo que la perforación iniciaría a fines del 2022. Para esta etapa, Equinor se alió con Shell e YPF que se dividen el 65% de las acciones del proyecto que no corresponde a la empresa noruega.

El pasado sábado 19 de junio, organizaciones ambientales se movilizaron en la rambla para exigir el cese de las exploraciones y del uso de combustibles fósiles. Entre las demandas, solicitaron a la población local inscribirse en la audiencia pública que brindará el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. La audiencia será vía streaming el 1° de julio y será sobre el Estudio de Impacto Ambiental de la “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore en Cuenca Argentina Norte, en las áreas CAN 108, CAN 100 Y CAN 114”. El total de todas las zonas a explotar tiene una superficie de 201.104 km2.

Las zonas donde se relevarán datos sísmicos en la CAN 100 forman parte del corredor biológico más importante del Mar Argentino. La fauna no se verá solo perjudicada por esta primera etapa, las probabilidades de derrames de crudo alcanzan un 100% según un estudio realizado por la Universidad Nacional del Centro, lo cual agrava las consecuencias para los animales.

Según el estudio de impacto ambiental publicado por Equinor, las áreas donde adquirirán datos sísmicos en la CAN 100 están localizadas en el corredor migratorio de tortugas marinas. Las tres especies de estos reptiles presentes en la zona están en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).

En esta misma lista, se encuentran 19 especies de aves marinas que también habitan las áreas donde serán instaladas las plataformas petroleras. Además, el Bloque CAN 100 es área de paso y de alimentación estacional de cuatro especies de mamíferos marinos amenazadas. Los riesgos para los cetáceos incluyen los varamientos en las costas, lesiones masivas y la muerte por ahogamiento.

El riesgo mayor es el derrame de petróleo, que no solo pone en peligro a la fauna sino a la economía marplatense. El turismo es una industria clave de la ciudad y las playas empetroladas no atraerán turistas.

La industria pesquera es la actividad económica por excelencia en Mar del Plata. En la CAN 100 están presentes especies de interés pesquero que pueden verse perjudicadas tanto por los sondeos sísmicos como por la posterior extracción de petróleo y gas. Existen antecedentes de este tipo de eventos, en 2009 la petrolera Pan American Energy realizó relevamientos sísmicos en el Golfo de San Jorge y posteriormente hubo una reducción significativa en la captura de merluza que duró 16 meses. En el área de interés para el proyecto, existen 69 especies de peces.

