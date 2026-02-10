Mar del Plata: 152 años de la ciudad que supo ser sueño, puerto y balneario de todos

Este 10 de febrero, la principal ciudad costera de Argentina celebra un nuevo aniversario de su fundación. Un recorrido por su historia, desde los saladeros de Peralta Ramos hasta el festival cultural que hoy viste de fiesta al Parque San Martín.

Un día como hoy, pero de 1874, el gobernador Mariano Acosta firmó el decreto que reconocía oficialmente la fundación de Mar del Plata, impulsada por la visión de Patricio Peralta Ramos. Lo que comenzó como un pequeño paraje rural conocido como «Puerto Laguna de los Padres», nacido al calor de la industria de los saladeros, se transformaría con el tiempo en la capital del turismo nacional.

La historia de la ciudad es una crónica de constante metamorfosis. A principios del siglo XX, Mar del Plata fue el refugio exclusivo de la élite porteña, que dejó un legado arquitectónico de estilo pintoresquista aún visible en barrios como Los Troncos o la Villa Victoria. Sin embargo, a partir de la década de 1940, la ley de propiedad horizontal y las nuevas políticas sociales democratizaron el acceso al mar, dando origen a la «Mar del Plata de masas» y a su icónica fisonomía de edificios frente a la costa.

Hoy, a sus 152 años, la ciudad se consolida como un destino de todo el año, con una oferta que va mucho más allá de sus 47 kilómetros de costa. Entre sus características distintivas destacan:

Identidad Gastronómica: Famosa por su puerto pesquero, sus fábricas de alfajores y, recientemente, por eventos como la Fiesta de la Medialuna.

Patrimonio Natural: Desde los imponentes acantilados del sur hasta la serenidad de la Laguna de los Padres.

Cultura y Deporte: Sede de eventos internacionales como el Festival de Cine y punto de referencia para el turismo joven, que este verano volvió a elegirla masivamente.

Para profundizar en la identidad de «La Feliz», acá tenés detalles sobre cuatro pilares históricos que explican cómo la ciudad pasó de ser un puerto de saladeros a la capital del turismo:

1. La Capilla Santa Cecilia: El origen de todo

Antes de ser Mar del Plata, la zona se conocía como el Puerto de la Laguna de los Padres. En 1873, Patricio Peralta Ramos mandó a construir esta capilla en honor a su esposa fallecida, Cecilia Robles.

Dato histórico: Fue el punto de referencia para trazar las primeras calles de la ciudad. Se encuentra en la loma de la calle Córdoba y es considerada el edificio más antiguo en pie, declarado Monumento Histórico Nacional.

2. La Torre Tanque: Un castillo en la loma

Inaugurada el 30 de enero de 1943, esta torre de estilo Tudor nórdico parece un castillo medieval, pero su función es vital: proveer agua potable a los barrios altos mediante un tanque con capacidad para 13 millones de litros.

Detalle único: Está construida íntegramente con piedra cuarcita (la famosa «piedra Mar del Plata») y tiene un mirador a 74 metros sobre el nivel del mar que ofrece una vista de 360 grados de la ciudad.

3. Villa Victoria: El refugio de la élite intelectual

Ubicada en el barrio Los Troncos, fue la residencia de verano de la escritora Victoria Ocampo.

Curiosidad constructiva: No es una casa de ladrillos tradicional; fue traída totalmente desarmada desde Inglaterra en 1912. Es una estructura de hierro y madera que funcionó como punto de encuentro para figuras como Gabriela Mistral e Igor Stravinsky. Hoy es un centro cultural abierto al público.

4. El Puerto y la Banquina de Pescadores

El puerto actual comenzó a construirse en 1913 por ingenieros franceses. La icónica «Banquina de Pescadores», con sus lanchas amarillas, fue inaugurada oficialmente en 1923.

Identidad: Representa la herencia de los inmigrantes italianos que forjaron la industria pesquera. Es el principal puerto pesquero del país, concentrando el 60% de la captura nacional.

