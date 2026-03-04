Mar del Plata, al teatro: el viernes será la última función de “Guardianes de la Bristol»

En su tercera temporada, la obra volvió a agotar localidades en cada función desde su estreno. Con un original homenaje a los rituales, personajes y costumbres marplatenses, cierra su ciclo y se despide el viernes 6 de marzo a las 21 horas en el Teatro La Bancaria

“Guardianes de la Bristol”, la primera comedia teatral que celebra la identidad y los personajes de Mar del Plata, despedirá el viernes 6 de marzo su tercera temporada con una última función a las 21:00 horas en el Teatro La Bancaria (San Luis 2069).

Escrita y dirigida por el periodista y actor Gonzalo Gobbi, la obra fue declarada de Interés por el Concejo Deliberante por su “original homenaje a la identidad marplatense”. Desde su primera temporada, se convirtió en un fenómeno cultural, repitiendo su éxito en 2025, y obtuvo el galardón a Mejor Comedia en los premios “Despertar por el Arte”.

“Guardianes de la Bristol” forma parte de la temporada 2026 del Teatro La Bancaria. Cada función de enero y febrero se realizó con la sala colmada, y la última función será el viernes 6 de marzo a las 21 horas.

La historia que cuenta “Guardianes de la Bristol” parte de un insólito robo en diciembre que pone en peligro la temporada: ¿un verano sin turistas? A partir de ese disparador, Mar del Plata navega entre sus miserias, orgullos y obsesiones, mientras las tensiones hunden a sus guardianes bajo las sombras de la industria del ocio y el turismo social, con un humor 100% marplatense como hilo conductor.

La playa, el puerto, los lobos marinos, la historia, sus personajes y las costumbres netamente marplatenses hacen de esta pieza una obra verdaderamente imperdible para quienes aman la ciudad.

La primera obra teatral inspirada íntegramente en Mar del Plata nació en el marco del 150° aniversario de la ciudad y, gracias al reconocimiento del público, lleva tres temporadas en escena.

El elenco está integrado por Carlos de Pratti, Nancy Lenzo, Agustín Aristegui, Germán Riera, Silvia Palombo, Pepe Haramboure, Fernando Lanchas y Cristina Caruso, bajo la dirección de Gonzalo Gobbi. La producción cuenta con el diseño de luces de Gena Balduzzi Urquijo, la edición de sonido de Mauro Carusso y la voz en off del reconocido periodista Vicente “Cholo” Ciano, que aportan un destacado valor artístico a la puesta en escena.

Las entradas, a valores accesibles y con descuento para jubilados, se reservan anticipadamente por WhatsApp al 223 537 4352 o a través de Instagram (@guardianesdelabristol), y se adquieren en la boletería del Teatro La Bancaria.

