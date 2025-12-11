Mar del Plata: Capital Nacional de los Deportes Náuticos

Con 47 kilómetros de costa, olas legendarias y un abanico de actividades en el mar y la laguna, Mar del Plata invita a vivir experiencias únicas en contacto con el agua: surf, kayak, buceo, remo, pesca embarcada y mucho más.

Mar del Plata tiene todo. Y eso incluye sus imponentes 47 kilómetros de costa, ideales no solo para caminar contemplando el mar, sino también para animarse a entrar en él y descubrir nuevas sensaciones a través de los deportes náuticos.

Las alternativas para quienes buscan adrenalina, aventura o simplemente conectar con la naturaleza son muchísimas: surf, stand up paddle, buceo, windsurf, kayak, pesca embarcada, moto de agua y yachting, entre muchas otras posibilidades.

La pesca, uno de los más elegidos por la gente.

Nadie debería irse de Mar del Plata sin haber vivido la experiencia de entrar al mar con un propósito deportivo. La ciudad cuenta con una destacada infraestructura náutica y clubes históricos como el Yacht Club Argentino, el Centro Naval, el Club de Motonáutica y, especialmente, el tradicional Club Náutico Mar del Plata.

Ubicado en el puerto de la ciudad y fundado en 1925, el Náutico es reconocido no solo por su historia vinculada a la navegación, sino también por otras disciplinas como tenis, hockey, remo y natación. Allí se formaron deportistas como Guillermo Vilas y Cristian Rosso, referentes de nivel internacional. Hoy es posible practicar windsurf, remo, stand up paddle, perfeccionamiento en navegación a vela y motor, y realizar cursos de timonel.

Si hablamos de deportes acuáticos, el surf es la estrella indiscutida. Mar del Plata ofrece playas con distintos tipos de olas para principiantes y surfistas avanzados. Y no hay excusas: quienes no cuenten con conocimientos previos o equipamiento pueden iniciarse en escuelas que brindan clases personalizadas y alquiler de tablas, trajes y accesorios.

Mar del Plata se caracteriza por tener las mejores playas para hacer surf.

Además del surf, existe una modalidad que continúa sumando adeptos: el stand up paddle (SUP). Recomendado para quienes se inician, consiste en desplazarse de pie sobre una tabla de mayor estabilidad utilizando un remo. Playas como Playa Grande, Varese y Torreón del Monje cuentan con escuelas que funcionan durante todo el año.

Los amantes del buceo encontrarán un verdadero tesoro submarino: el Parque Submarino Cristo Rey, ubicado cerca de la restinga de Punta Mogotes. A tres millas de la costa se encuentra el único parque de buceo artificial de la provincia, donde descansan —por hundimiento controlado— los buques Cristo Rey, Kronomether y Simbad. En la ciudad hay más de cinco escuelas habilitadas para cursos, bautismos y expediciones.

La posibilidades para hacer deportes maritimos son infinitas en la ciudad costera.

La pesca es otra actividad emblemática y puede vivirse desde la playa, los muelles o en excursiones embarcadas. Las salidas de pesca deportiva incluyen equipamiento y servicio a bordo, ideal para disfrutar una jornada completa en el mar.

Quienes prefieren la calma pueden dirigirse a la Laguna de los Padres, escenario perfecto para la pesca, el remo, el canotaje, el windsurf o paseos en kayak y velero rodeados de naturaleza. En el Complejo Recreativo Islas Malvinas (CRIM) se alquila todo lo necesario para la práctica de actividades acuáticas. El acceso es por el camino Cacique Cangapol, que conecta la laguna con la Sierra de los Padres.

Mar del Plata no solo ofrece deporte: ofrece experiencias, desafíos, descubrimientos y recuerdos que quedan para siempre. Un destino donde el agua es protagonista y cada visitante puede encontrar su aventura ideal

