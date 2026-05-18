Mar del Plata celebra el Día Internacional de los Museos con actividades gratuitas para toda la familia

Este lunes 18, los museos municipales abrirán sus puertas con una agenda que incluye visitas guiadas, paseos históricos y experiencias educativas. La iniciativa busca acercar el patrimonio marplatense a vecinos y turistas con entrada libre y gratuita en la mayoría de sus sedes.

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informa el cronograma de actividades organizadas para conmemorar el Día Internacional de los Museos, que se desarrollará este lunes 18 de mayo en distintos espacios de la ciudad.

En el Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, ubicado en Av. Libertad 3099, se realizará una visita guiada abierta a todo el público a partir de las 11. La entrada será libre y gratuita para quienes deseen recorrer las colecciones paleontológicas y biológicas del espacio.

Por su parte, el Archivo de la Memoria y Museo Histórico Municipal (Villa Mitre), ubicado en Lamadrid 3870, ofrecerá una visita guiada especial a las 15. Cabe destacar que, durante toda la jornada, el acceso a este chalet histórico será libre y gratuito para los visitantes.

La Casa sobre el Arroyo, ubicada en Quintana 3998, también se suma a la celebración sumando un horario especial de visita a las 15, que se añade a los turnos habituales programados para las 12 y las 14. En este caso, si bien la actividad es gratuita, los interesados deberán realizar una inscripción previa de manera virtual a través de la página web oficial del Municipio.

En el área de Laguna de los Padres, el Museo Municipal José Hernández, Ruta 226 Km. 14.5, propone una experiencia que vincula la historia con el medio ambiente. Bajo la consigna de integrar la estancia con su entorno natural, se llevará a cabo un paseo histórico por la Laguna a las 10. La actividad es gratuita y busca redescubrir el paisaje regional.

La Casa Mores, ubicada en Casa Mores, contará con una doble agenda. A las 17 se realizará una visita guiada especial centrada en la vida y obra del músico y compositor Mariano Mores, con entrada libre y gratuita. Posteriormente, a las 18, el espacio recibirá a estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Almafuerte, quienes participarán de una jornada técnica sobre el montaje de museos y su vínculo con los procesos educativos.

En el Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino, ubicado en av. Colón 1189, a partir de las 17 se realizará una jornada especial con entrada libre y gratuita bajo el lema «Museos uniendo un mundo dividido». La actividad contará con la presencia de los artistas de la muestra «No tan distintos», quienes participarán de una activación reflexiva sobre sus producciones.

Finalmente, Villa Victoria (Matheu 1851) abrirá sus puerta este lunes de 15 a 20.

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