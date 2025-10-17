Mar del Plata celebra “La Noche de las Bibliotecas 2025”

Bajo el lema “Las bibliotecas viven”, este viernes entre las 17 y las 20, múltiples bibliotecas abrirán sus puertas con actividades gratuitas que combinan literatura, arte, música y juegos.

El próximo viernes 17 de octubre, Mar del Plata será escenario de una nueva edición de “La Noche de las Bibliotecas”, una propuesta que invita a recorrer distintos espacios de lectura y encuentro cultural de la ciudad.

Este año, el evento se realiza bajo el lema “Las bibliotecas viven”, destacando su papel como espacios de comunidad, imaginación y transmisión de conocimiento.

Entre las 17 y las 20, múltiples bibliotecas abrirán sus puertas con actividades gratuitas que combinan literatura, arte, música y juegos, en una jornada para celebrar la diversidad literaria y cultural de la ciudad.

Algunas de las propuestas destacadas:

Biblioteca Nicolás Avellaneda (Joaquín V. González y Storni – Plaza Espora, Barrio Caisamar)

Presenta la “Timba literaria”, una noche de juegos para grandes: tarot literario, tertulia, Bretón, ping pong literario, poesía a la carta, haikus y Scrabble.

Teléfono: 223 602 9667.

Presenta la “Timba literaria”, una noche de juegos para grandes: tarot literario, tertulia, Bretón, ping pong literario, poesía a la carta, haikus y Scrabble. Teléfono: 223 602 9667. Servicio de Información Documental Liliana Befumo de Boschi – Facultad de Humanidades (Funes y Peña, Complejo Universitario UNMDP – Cuerpo 3, Nivel 7, Aula 2)

Propone la experiencia “Cita a ciegas con un libro”, con la pregunta disparadora “¿Puede un libro seducirte?”, y una exposición de parte de la colección “Literatura en el cordel”.

Propone la experiencia “Cita a ciegas con un libro”, con la pregunta disparadora “¿Puede un libro seducirte?”, y una exposición de parte de la colección “Literatura en el cordel”. Biblioteca Gladys Smith (Los Eucaliptus 642, Barrio Bosque Alegre, zona Jara y Juan B. Justo)

Invita a “Alrededor del fuego”, un encuentro bajo otra luz, la del fuego y las historias que nacen a su alrededor.

Acompañará musicalmente el artista Matías Paciulli.

Invita a “Alrededor del fuego”, un encuentro bajo otra luz, la del fuego y las historias que nacen a su alrededor. Acompañará musicalmente el artista Matías Paciulli. Biblioteca Central UNMDP (Rodríguez Peña 4046)

Organiza el “Fogón literario”, un espacio para compartir lecturas, música y relatos. Participarán Evangelina Aguilera, Carlos Naya, Aly Corrado Mélin y escritores invitados, junto al grupo Caranday, con música latinoamericana.

Organiza e invita: Biblioteca Central de la UNMDP.

Organiza el “Fogón literario”, un espacio para compartir lecturas, música y relatos. Participarán Evangelina Aguilera, Carlos Naya, Aly Corrado Mélin y escritores invitados, junto al grupo Caranday, con música latinoamericana. Organiza e invita: Biblioteca Central de la UNMDP. Biblioteca Revolución de Mayo (Av. Libertad 5265, Plaza Revolución de Mayo. Teléfono: 475-6230)

Presenta el encuentro “Las bibliotecas, un puente de palabras”, con la participación de Cecilia D’Angelo, Gloria Bustamante, Eduardo Britos y Maite Legaz, a partir de las 17 horas. También se realizará una “Cita literaria a ciegas”.

Organizan e invitan: Biblioteca Revolución de Mayo y Sede Ricardo Piglia de la Biblioteca Nacional.

También se suman las bibliotecas escolares de la EES N° 9 de Batán (calle 134 entre 145 y 147, teléfono 464-3466), la Escuela Técnica N° 4 (Av. Jara 861) y la EES N° 3, con actividades de música, poesía, collage, juegos literarios y presentación de servicios y colecciones.

“La Noche de las Bibliotecas” es un espacio donde las palabras se convierten en puentes que conectan el pasado con el presente, y el conocimiento con la imaginación.

Con entrada libre y gratuita, invita a toda la comunidad a redescubrir las bibliotecas como lugares vivos de encuentro y creación colectiva. (Portaluniversidad)

Fuente: PUNTONOTICIAS

Comentarios

comentarios